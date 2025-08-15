Qué reveló el WhatsApp de la Tota Santillán y por qué se reabrió la investigación

La investigación por la muerte de la Tota Santillán vuelve a activarse. Aunque su fallecimiento ocurrió en septiembre de 2024 y en su momento fue caratulado como un suicidio, nuevas pruebas e inconsistencias llevaron a la Justicia a reabrir la causa.

El caso dio un giro inesperado tras la aparición de elementos que ponen en duda la versión oficial, y ahora se busca esclarecer si, en realidad, “se mató o lo mataron”, según reveló Juan Etchegoyen.

“La noticia de último momento es que me confirman fuentes judiciales y el abogado de los hijos de la Tota, Juan Pablo Merlo, es que se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor”, aseguró Etchegoyen, dejando en claro que el caso tomó un giro inesperado.

El misterio detrás de la muerte de la Tota Santillán: qué reveló el WhatsApp

En su intervención, Etchegoyen compartió detalles que profundizan el impacto que esta decisión judicial tuvo en el entorno íntimo del conductor: “Los hijos de Daniel, Daniela y Coco, como también su hermano Horacio, están conmovidos con este movimiento judicial”, expresó el periodista.

Uno de los elementos más llamativos que habría motivado la reapertura del expediente judicial tiene que ver con el celular del conductor. Etchegoyen explicó: “Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota, donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses”, una acción que para la familia resulta sumamente sospechosa.

Además, el periodista añadió un dato que incrementa aún más la incertidumbre en torno a los últimos momentos de vida del conductor: “La puerta trasera de la casa de Daniel estaba abierta y se investigará si alguien ingresó al domicilio en el momento de su muerte”, una pista que podría ser clave para entender qué ocurrió realmente aquel día.

