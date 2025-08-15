Día del Niño: hasta 40% de descuento y cuotas sin interés con el Banco de Corrientes

Con el objetivo de impulsar el consumo en fechas especiales, el Banco de Corrientes lanzó la promoción “Día de la Niñez con el BanCo”, que estará vigente del 15 al 17 de agosto. La propuesta incluye hasta un 40% de descuento y la posibilidad de financiar en 9 cuotas sin interés las compras realizadas en comercios adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

El beneficio se compone de un 30% de reintegro sin tope para quienes abonen con tarjetas de crédito del BanCo, y se suma un 10% adicional, con un tope de $15.000, para quienes utilicen la billetera digital MÁSBanCo MODO como medio de pago.

La promoción alcanza a rubros vinculados a la celebración del Día de las Infancias, como jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería, y está disponible en comercios adheridos de toda la provincia.

Desde la entidad destacaron que la iniciativa busca brindar herramientas a sus clientes para acompañar las compras familiares durante el fin de semana largo, al tiempo que colabora con la dinamización del comercio local.

Para conocer los detalles, condiciones y el listado de locales participantes, se puede ingresar al sitio oficial: www.promosdelbanco.com.