Enojo de los comerciantes por la paralización de la autovía 12

Continúan las quejas por la paralización de la autovía 12 y los comerciantes que se encuentran al costado de la construcción advierten que la situación les perjudica y ocasiona inconvenientes para su desarrollo comercial.

Los problemas con la autovía siguen y cada vez son más los afectados ante la paralización, que poco a poco comienza a generar problemas a más ciudadanos que circulan por el lugar.

“Hay que tener conciencia de la gravedad del problema de la autovía, porque nosotros como empresa hicimos una inversión muy grande para poder tener mayor espacio, crecer y hacer nuestro centro de redistribución sobre la Ruta 12 y vemos que no avanza el desarrollo de la autovía”, indicó Silvana Forestier, empresaria que se dedica a la construcción.

“Estamos sobre una avenida importante: entran colectivos, camiones hay un desarrollo urbano importante y es grave la situación porque planificamos un crecimiento empresarial y se proyectaba un gran crecimiento comercial, sobre todo para las empresas que trabajamos con transporte de grandes cargas. La idea es no entrar a la ciudad con grandes camiones y el no tener acceso nos está causando un perjuicio muy grande, porque nosotros apostamos por el desarrollo y el crecimiento, este contexto no ayuda”, aseguró.

En ese sentido, comentó que la situación trae grandes problemas en la zona y esperan que se resuelvan cuanto antes.

“La falta total de planificación de la autovía 12 nos trae a nosotros inconvenientes, no sabemos cómo van a hacer las salidas desde la avenida Maipú, la rotonda no se terminó y es un peligro”, dijo en Radio Sudamericana.

“El avance del autovía siempre fue lento, pero tenemos paciencia y entonces se atrasan un poco. Decimos ‘ya va a llegar’ y ya pasaron cinco años, pero ni siquiera avanzan en una colectora, manifestó.

“La diputada Sofía Brambilla comenzó a interesarse en el tema y sentí un gran apoyo de ella porque no teníamos respuesta de nadie. Tengo que reconocer que el intendente Eduardo Tassano se acercó y se puso a disposición para ayudarme en lo que sea, no siendo un área que le corresponde porque pertenece a Nación”, concluyó.

Más quejas

La obra no solo suma más demoras, sino también quejas y preocupación ante lo difícil que se torna transitar por la zona. En ese sentido, algunos conductores indicaron que pasar sobre la ruta requiere un esfuerzo emocional y nervios de acero para esquivar autos, motos, carteles y pozos.

“Durante enero no hicieron absolutamente nada, hace meses que esperamos que mejore la situación y no sucede, hay falta de señalización e iluminación”, se quejó un vecino.

En Corrientes no se recuerda una obra que haya demorado tanto tiempo por solo 12 kilómetros de recorrido. “Acá hay impericia. No puede ser que se tarde tanto. Vialidad Nacional y la empresa deben dar la cara, por el bien de la sociedad”, insistió un conductor que pasaba por la zona.

Pasa el tiempo y parece que no hay una solución cercana en cuanto a la situación de la obra, que continúa en la incertidumbre y genera un crecimiento en el disgusto de las personas que circula o viven en la zona.