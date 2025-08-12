Una motocicleta robada fue recuperada tras tareas investigativas

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría V Urbana, en colaboración con la unidad fiscal de turno, lograron recuperar una motocicleta que fue recientemente robada.

El operativo inició tras tomar conocimiento que un hombre sufrió el robo de rodado. Por tal motivo se agilizaron tareas investigativas, que condujo a los efectivos hasta las inmediaciones de pasaje Sarmiento, entre intersecciones de avenida Chacabuco y calle Reconquista, donde recuperaron una motocicleta marca Honda, modelo CBX 250.

El rodado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continúan con los trámites del caso.

