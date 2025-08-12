Se busca en Corrientes a una menor desaparecida

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Tatiana Beatriz Romero, de 16 años, quien se encuentra ausente de su hogar desde el lunes. Al respecto, se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor; caso donde también interviene la fiscalía de turno.

Tatiana responde a las siguientes características: 1,60 metros de estatura, contextura delgada, tés morocha, cabello color rojizo con ondas, ojos de color marrón claro.

La última vez que fue vista traía puesto una campera rosada, jeans oscuro y zapatillas negras con blanco y una mochila blanca con detalles de dibujitos.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a su localización, pueden acercarse a la citada Comisaría o comunicarse al 4432913; o asistir a la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.