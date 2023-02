Odontología: Rosende realizó un comunicado con las "incongruencias legales" de su caso

El exdecano de la Facultad de Odontología realizó un comunicado en el que presenta las incongruencias legales que se produjeron en su caso de destitución

Rosende fue removido de su cargo por el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) por 15 votos a favor y una abstención.

El documento al que pudo acceder El Litoral, da cuenta de una serie de acontecimientos a lo largo del caso que el exdecano considera deben tenerse en cuenta por lo que este escrito forma parte de la ampliatoria y de la cautelar presentada.

El el mismo sostiene que: "En el ámbito de la Universidad no existe ninguna disposición del Consejo Superior que regule el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el inc. q) (suspensión) y r) (destitución) del art. 32° del Estatuto de la UNNE, lo que impide que se aplique analógicamente cualquier otro procedimiento sancionador", escribe.

En un documento de 12 puntos el exdecano expone: "Que no obstante por indicación de la Asesoría Jurídica (incompetente para ello) dispuso el inicio de las investigaciones a través de las disposiciones del Decreto N° 467/99 (Régimen Disciplinario de Poder Ejecutivo) recepcionada por la UNNE (Resolución (CS) N° 643/06) pero sólo para el personal no docente y dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de estos o sea no aplicable a los decanos ".

Además, en el punto cinco del escrito indica que: "La regulación del Decreto 467/99 al momento de su aplicación estaba derogada por el Decreto N° 456/22 o sea inaplicable, inclusive para los no docentes".