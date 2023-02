Una familia rescató a 70 tortugas atrapadas en una laguna que se secó

Una familia rescató a 70 tortugas que estaban enterradas en una laguna que se secó por completo. El salvataje ocurrió el domingo en Colonia Porvenir, zona de Goya, cuando una familia pasaba el día en su casa de fin de semana. Lograron salvarlas de la muerte y trasladarlas a un pozo con camalotes.

Natalia Paz, su esposo Fernando Gauna y sus dos hijos Camilo -de cinco años- y Gerardo -de 9 años- se disponían a pasar el fin de semana como lo hacen habitualmente en su terreno. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana divisaron que unas tortugas luchaban por su vida y decidieron salvarlas. El rescate se convirtió en una heroica aventura ya que lograron salvar a más de 70 tortugas de la muerte.

“Nosotros tenemos una casa de fin de semana en la Colonia Porvenir que es la segunda sección de Goya. Sobre el fondo de nuestro terreno está la laguna Verde, que es una laguna muy conocida. Esa laguna se secó al extremo de no quedar nada de nada. Se viene secando paulatinamente hace tres años pero la semana pasada con los días de calor se evaporó por completo”, explicó a El Litoral, Natalia Paz. La mujer recordó que “es una laguna inmensa, pero la seca total fue la semana pasada hasta ahora”.

“El domingo nos levantamos y vimos en la laguna del fondo que había unas cuatro tortugas varadas. Le digo a los chicos, “vamos a sacar las tortugas” y las traemos a casa. Llevamos una caja para cargarlas y no eran cuatro, eran un montón”, contó entre risas Natalia. La intención era salvarlas y llevarlas a un depósito de agua en su casa pero al ver la magnitud de la situación tuvieron que ver otras alternativas.

“Empezamos por rescatar a las más chiquitas. La parte de la laguna es tan seca, tan quebradiza que es imposible caminar. Entonces con botas nos metimos a la parte del barro y sacamos alrededor de 20”, contó. Por eso, trasladaron a las anfibias en dos viajes. “Cerca de la laguna porvenir, a 2 kilómetros, hay un lugar que se llama La Cascadita. En su tiempo todos los campos tenían lagunas y demás que descendían ahí. Unos días antes cruzamos por ahí y vimos un pozo con camalotes y las dejamos en ese lugar. Las movimos de ese lugar con barro al lugar con agua y camalotes”, sostuvo.

Una vez que encontró hogar para esas primeras 20, volvieron a casa y salvaron a las demás. “Cuando vi que había agua y un lugar para dejarlas ya me fui preparada con dos carretillas. Me metí barro adentro con el barro hasta las rodillas y sacamos todas las que quedaban. Alrededor de 50 era. No se las veía porque estaban completamente enterradas en un barro pastoso”, indicó. Según Natalia fueron más de 70 las rescatadas.

“Todas sobrevivieron porque apenas las sacábamos del barro las lavábamos con la manguera. Al estar completamente enterradas no les permitía sacar las extremidades. Al mojarlas sacaban sus patas. Mis hijos gritaban de la emoción. Vos las movías y eran caparazones muertos pero al mojarlas todas vivieron”, contó.

Una experiencia en familia

Las imágenes del salvataje en la Laguna Verde de Goya trascendieron en redes sociales y las estrellas fueron los hijos de Natalia y su esposo Fernando. Gerardo de 9 años y Camilo de 5 se emocionaron con todo lo ocurrido.

“Nuestros hijos van a una escuela que tiene conciencia ambiental. Por eso están en contacto y saben de estas cosas”, indicó Natalia. La docente Andrea Urrutia, responsable del proyecto de patrulla ecológica del Instituto San Martín, sostuvo a Power Noticias que el pequeño Gerardo “Es un patrullero porque siempre se interesa por todo lo que sea defender y cuidar la ecología y medioambiente”.

“Constantemente se estimula a los alumnos a tener estas acciones en la escuela a defender la naturaleza. Es un niño que sobresale de los demás por su apego en defender el medioambiente. Es uno de los que valora la naturaleza”, sostuvo. “El cuidado del medio ambiente no se toma vacaciones”, mencionó Urrutia a El Litoral. Por ello, la profesional apuntó a la importancia de la educación ambiental.

Paz recordó con emoción el pasado de la Laguna Verde. “La laguna está en el fondo de casa. En la época de sequía venían todos los animales y es triste verla así. Venían carpinchos, yacarés y otros animales en busca de agua. Ahora con esta seca es tristísima la situación. Fue una linda experiencia para la familia pero la verdad es muy triste”, cerró Natalia recordando viejas épocas cuando la laguna brillaba en encanto.