La falta de agua y la quema intencional son las principales causas de incendios forestales

La falta de humedad y los incendios intencionales son las causas más comunes por las que se generan focos ígneos en Corrientes. Este año, la provincia se encuentra por debajo del 8 % en cantidad de agua. Por otro lado, las autoridades aseguraron que hay detenidos por provocar fuego para causar daño.

Luego del desastre ambiental del 2022, debido a los incendios que perjudicaron gran parte de Corrientes y que llamó la atención de diferentes provincias que brindaron ayuda, este año la situación parece ser diferente, aunque las autoridades aseguraron que las condiciones de disponibilidad de fuego son peores que los primeros meses del año pasado.

“En el 2022 tuvimos un 14 % de la provincia con agua, este año estamos por debajo del 8 %. Eso significa que las condiciones de disponibilidad para los incendios este año son peores, más del doble que el año pasado y ahora tuvimos menos focos. Esto se dio por la difusión de los cuidados, hubo mayor organización y se encuentran todos los organismos involucrados en la emergencia. Además, pudimos abordar la situación de forma temprana con equipos y personal”, comentó el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson.

“Después de lo sucedido compramos nuevos equipos, que lamentablemente gran parte todavía no llegó al país. Se involucraron los municipios, la sociedad civil al igual que los sectores privados, sobre todo los que tienen que ver con el campo y la ganadería”, indicó a El Litoral.

“El Comando Operativo de Emergencia (COE) comenzó a funcionar mucho antes de que existiera la emergencia, se aplicó tecnología que nos permitió tener detección temprana de los incendios y al tener recursos también tuvimos atención temprana de los incendios, que fueron sofocados mucho más rápido”, continuó.

En ese sentido, sostuvo que la cuota pendiente todavía se encuentra en el fuego que se genera en zonas de esteros y bañados que no pueden combatirse y que tampoco cuentan con la tecnología para poder hacerlo. “El balance, hasta acá es positivo”, destacó. “Si hay algo para lo que sirvió el 2022 fue para que nos podamos organizar y se están viendo los resultados con un panorama peor que el año pasado, y eso es algo a rescatar”, reconoció Lovinson.

Por otro lado, el funcionario contó que hubo personas detenidas debido a los incendios intencionales. Al respecto, aclaró que no fue algo que “se les fue de las manos”, sino que tuvieron la intención de provocar daño.

“Hay un alto porcentaje de irresponsabilidad con el manejo del fuego, pero sabemos que hay personas con intenciones de provocar estos incendios. Hace solo 10 días atrás hubo una persona demorada en un sector llamado Pancho Cué, cerca de Alvear. Un propietario de un campo detectó que había prendido fuego, dio aviso a la policía, que lo detuvo de inmediato”, informó.

“Lamentablemente, no ha mejorado en absoluto la condición de previsión de incendios en la provincia hasta ahora. Con respecto a las lluvias, el agua caída no cambió nada, nos ayudó por 24 o 48 horas, pero no más que eso. En estos días sabemos que lloverá, pero no sabemos cuántos milímetros serán”, concluyó.