Franco Méndez, el correntino de 20 años que brilla en San Martín, fue figura en el clásico

n El clásico entre San Martín y Regatas vivió su edición número 40 en la Liga Nacional de Básquetbol. En la noche del jueves, en un repleto Fortín Rojinegro, una de las figuras fue un correntino: Franco Javier Méndez.

El próximo 7 de marzo recién cumplirá 21 años pero ya se ganó minutos importantes en el equipo que conduce Diego Vadell y en el triunfo de San Martín aportó 14 puntos, tomó 4 rebotes, repartió 2 asistencias y tuvo 2 recuperos para terminar con 17 puntos de valoración.

“Fue mi primer clásico en la Liga Nacional con real protagonismo”, sostuvo el jugador que estuvo en cancha 22 minutos y 30 segundos.

Con su corta edad ya había disputado otros clásicos pero con menor cantidad de tiempo en cancha y con menos incidencia en el juego.

“Tengo que aportar un poco de todo. Diego (Vadell) me da la confianza de entrar y defender, además me permite tener protagonismo en el ataque Creo que cumplí en los dos lados. Lo importante es entrar concentrado para aportar algo al equipo, siempre desde la defensa primero”, manifestó en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

El escolta que en el 2020 fue incluido por la Confederación Argentina entre las “promesas de la Liga” y en el 2021 jugó el Mundial U19 de Letonia para la Selección Argentina, destacó la defensa de San Martín para quedarse con el clásico.

“Sabíamos que se iba a presentar un partido duro como todos los clásicos. La clave pasó por nuestra defensa. En ataque estuvimos sólidos, hicimos bien las cosas que nos propusimos y pudimos atacar correctamente la defensa que ellos nos propusieron”, explicó.

“Nosotros mantuvimos la defensa a lo largo de todo el partido pero el juego se destrabó con los triples primero y luego con las conversiones de bandeja que logramos”, agregó.

San Martín dominó el clásico y llegó a tener una ventaja de 15 puntos. Sin embargo, ingresó al último cuarto ganando solamente por 3 (63-60).

“Ellos en alguna parte ajustaron la marca y nosotros nos equivocamos. Caímos en un bache porque no podíamos meter la pelota, pero mantuvimos la tranquilidad y entramos al último cuarto haciendo las cosas que sabemos hacer”, comentó.

El Rojinegro es el único equipo de la presente temporada que ganó todos los partidos (11) que jugó como local. La deuda pendiente para involucrarse de lleno en la lucha por los primeros puestos en consolidarse como visitante donde ganó 1 encuentro de 7 disputados.

“El invicto en casa hay que mantenerlo. Eso es clave. Ahora tenemos una gira muy dura por Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Hay que ajustar algunas cosas, nos hace falta ganar un partido para lograr mayor confianza jugando fuera de Corrientes y acomodarnos mejor arriba”.

El plantel de San Martín viajó anoche rumbo a Buenos Aires terminará el presente mes jugando 4 partidos como visitante.

El rival de mañana será Platense en Vicente López, mientras que el martes 7 jugará contra Gimnasia en el estadio “Socio Fundadores”. Después viajará a La Rioja donde el 15 se medirá con Riachuelo y cerrará el mes el 19 visitando a La Unión de Formosa. Después llegará una “ventana” por la eliminatoria mundialista y recién volverá a jugar el miércoles 1 de marzo cuando recibirá a Riachuelo.

El clásico del jueves fue especial porque se trató del número 40 en la elite del básquetbol argentino. Así lo entendió la gente que de manera masiva concurrió al estadio “Raúl Argentino Ortíz”.

“Vivir el clásico con tanta gente es algo muy lindo”, dijo Franco. “La gente te brinda algo de alegría y creo que fue un lindo encuentro para el espectáculo”. “Jugar con tanto público no me asusta, trato de soltarme. La gente puede apoyar o no pero uno simpre tira para adelante”, culminó.