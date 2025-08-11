Valdés entregará viviendas e inaugurará obras en Ituzaingó

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, llegará este lunes a Ituzaingó para realizar la entrega de viviendas, inauguraciones de obras y propuestas culturales.

La agenda comenzará a las 16 con la entrega de viviendas del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en el barrio Don Tomás, beneficiando a familias locales con nuevas soluciones habitacionales.

Luego, a las 17, se realizará la inauguración de la nueva Unidad de Terapia Intensiva del Hospital “Dr. Ricardo Billinghurst”, ubicado en la esquina de Apipé y Posadas, un avance clave para el sistema de salud local.

A las 18:30, el mandatario encabezará la habilitación de 27 cuadras de pavimento y la iluminación de la calle Posadas, en su cruce con Bolivia, mejorando la conectividad y la seguridad vial.

Minutos después, a las 19:15, Valdés presentará 28 cuadras de iluminación del Paseo Lineal, en la intersección de Apipé y 9 de Julio, obra que potenciará el disfrute de espacios públicos.

Finalmente, a las 19:30, se llevará a cabo la puesta en valor del Auditorio del Centro Cultural de Ituzaingó, ubicado en calle Corrientes 1715. Allí, la jornada culminará con la velada artística “Hermanos del Vera”, un espectáculo que ofrecerá música y cultura para toda la comunidad.