Homicidio en Bella Vista: confirman condena de 18 años de prisión para un hombre

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes resolvió por unanimidad rechazar el recurso de casación y confirmar la sentencia Nº 35/21 dictada por el Tribunal Oral Penal Nº 2 de la capital, que impuso a Diego Armando Rojas una pena de 18 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones gravísimas agravadas, en concurso real.

La decisión ratifica que Rojas es responsable del asesinato de Julio César Altamirano y de provocar una lesión medular irreversible a Carlos Alberto Altamirano, hechos ocurridos el 3 de octubre de 2018 en la ciudad de Bella Vista.

El hecho

De acuerdo con la sentencia, la noche del crimen se produjo un enfrentamiento entre las familias Rojas y Altamirano. Durante el altercado, Rojas efectuó disparos con un arma calibre .22, provocando la muerte de Julio César Altamirano y dejando parapléjico a Carlos Alberto Altamirano.

El ataque se originó luego de una discusión previa en un local comercial, donde Rojas fue amenazado. Posteriormente, regresó a su casa, volvió al lugar en un vehículo acompañado por otras personas y efectuó disparos tanto frente a la vivienda de los Altamirano como en el enfrentamiento final frente a su propio domicilio.

Argumentos del STJ

El ministro Alejandro Alberto Chain fue el primero en votar, proponiendo rechazar el recurso de casación al considerar que la sentencia estaba debidamente fundada y basada en pruebas testimoniales y documentales que acreditaban la autoría de Rojas.

El ministro Eduardo Gilberto Panseri coincidió con la relatoría y la solución propuesta, aunque manifestó no compartir el orden de votación fijado por la Resolución Administrativa Nº 54/25.

Los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez (presidente) y Fernando Augusto Niz adhirieron al voto de Chain, compartiendo sus fundamentos y consolidando la confirmación de la condena.