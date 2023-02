Larreta redobló la crítica de JxC: “La bomba ya estalló, el problema es que puede ser peor”

Tras conocerse la suba del 7,3% de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que en 12 meses acumula un alza del 99,4%, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó al gobierno nacional, en un tono que superó a lo planteado este mismo martes por su propio espacio político.

"En la Ciudad hubo un mayor aumento de tarifas que en el resto del país, porque en el aumento de tarifas que definió el gobierno nacional pega más en la ciudad que en el resto", destacó en diálogo televisivo con LN+.

Larreta también subió la apuesta de lo advertido por la mesa nacional de Juntos por el Cambio ante la situación económica (“Están dejando una bomba armada para el pueblo”, sostuvieron los dirigentes en un comunicado) y aseguró directamente que "la bomba ya estalló". "El problema es que puede ser peor", agregó, cuestionando las proyecciones de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa.

"Se proyecta 6% de inflación para este mes, 40% de pobreza. La bomba en realidad ya estalló. La gente hoy no llega a fin de mes. Cuando tenés el pan a quinientos mangos el kilo es que la bomba ya estalló", insistió.

Respecto de los dichos del presidente Alberto Fernández sobre que la gente "se queja porque hay que esperar dos horas" para comer afuera, el alcalde porteño consideró la frase "una falta de respeto". "Hay gente que no puede ir a los restoranes porque no tiene dinero, no llega a fin de mes", siguió.