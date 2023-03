El líder del PRO apura definiciones y se reúne con el jefe de Gobierno porteño

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta ya agendaron su reunión: será mañana al mediodía. Pero el expresidente multiplica sus contactos con los líderes del PRO para definir las principales candidaturas y dar señales de tregua en el enfrentamiento interno: esta mañana desayunó con María Eugenia Vidal y tendría previsto un encuentro en las próximas horas con Patricia Bullrich.

Lo que sigue sin quedar claro es cuándo anunciará Macri si competirá o no en las elecciones. En su entorno aseguran que “todavía no lo tiene resuelto” y que “se tomará hasta abril” para pensarlo. Las señales que da indicarían que no será candidato y que apuntalará al postulante presidencial que surja de las Paso, aunque no será totalmente imparcial: no dirá a quién apoya, pero sí insistirá en el sentido de “cambio profundo” que deben tener las medidas del gobierno que asumirá en diciembre, decía ayer un informe de Ricardo Carpena en Infobae.

Más allá de sus múltiples encuentros de estos días, los máximos líderes del PRO coincidirán el sábado por la noche en la fiesta de casamiento de Vidal y el periodista Enrique “Quique” Sacco, que se hará en San Antonio de Areco, en un festejo para no más de 100 personas.