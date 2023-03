Inesperado receso añade incertidumbre a la posible imputación de Trump

Parecía poco probable que el expresidente Donald Trump enfrentara cargos penales ayer después de que una fuente policial dijo que un gran jurado que investiga supuestos pagos ilegales de dinero secreto a la estrella porno Stormy Daniels no se reunirá antes del jueves.

El gran jurado, un panel de ciudadanos estadounidenses que residen en Manhattan, ha estado considerando evidencia en una de las muchas investigaciones legales que giran en torno a Trump mientras monta una oferta de regreso para la nominación presidencial republicana de 2024.

Se le dijo al gran jurado que se quedara en casa el miércoles, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato para discutir los procedimientos secretos. No estaba claro cuánto tiempo más se reuniría el gran jurado y no estaba claro si acusaría a Trump. El panel, que se cree que se reunirá tres veces por semana, podría volver a reunirse el jueves. El medio de noticias Insider informó por primera vez la noticia de que el gran jurado no se reuniría el miércoles.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se negó cuando se le pidió que comentara sobre el gran jurado.

