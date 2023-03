Vero Lozano habló de la denuncia contra Jey Mammón y fue lapidaria

La denuncia de abuso de menores en contra de Marcelo Corazza y Jey Mammón generó una verdadera conmoción en el medio. Si bien en el caso del ex GH muchos se excusaron alegando que 'no lo conocían demasiado', con el conductor de 'La Peña de Morfi' ocurrió lo contrario ya que es una persona que públicamente ha declarado su amistad con muchos famosos.

Vero Lozano es una de esas amigas y no dudó en tomar posición cuando se le consultó por esta denuncia gravísima. "Es un horror, terrible todo lo que está pasando. Yo tengo una relación con él, le tengo muchísimo cariño pero (después de la denuncia) claramente no hablé. Está todo en manos de la justicia", declaró.

Luego, aclaró: "Sé que hay una causa, que la víctima lo denunció en 2020 y que esa causa se cerró. Si es real que el chico lo extorsionó, es horrible pero yo, en principio, siempre le creo a la víctima. Es una porquería todo, es un tema sensible, es un delito muy grave, estamos hablando de corrupción y abuso de menores. Cuando me enteré, no lo pude creer pero ya está todo en manos de la Justicia".

De este modo, Lozano marcó distancia con convicción, sabiendo que jamás podría hacer caso omiso a semejante denuncia.

Fuente: Pronto