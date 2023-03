†

JOSE ROBERTO

URBANO

Q.E.P.D.

Se durmió en la paz de Nuestro Señor el día 26/03/2023. “No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo”. Querida Luciana, te acompaña con mucho pesar tu compañera Patricia Gutiérrez, rogando por su eterno descanso y dando fuerza y resignación a toda tu familia en este momento tan triste. c/567

†

JOSÉ ROBERTO

URBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/03/2023. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario “General San Martín” participa con profundo dolor y tristeza la pérdida del esposo de la profesora María Angélica Itatí Romero y padre de la profesora María Luciana Urbano, ambas, personal del establecimiento. Elevando una oración en su memoria y cristiana resignación a sus seres queridos. c/613

†

JOSÉ ROBERTO

URBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/03/2023. La comunidad educativa de la Escuela Eragia participa con profundo pesar la partida del Ing. Agr. José Roberto Urbano ex Docente y No Docente y ex Vicedirector de esta casa de estudios.