Se conocieron los cruces de octavos de final del Provincial

La Federación Correntina de Fútbol determinó cómo serán los cruces correspondientes a los octavos de final del Torneo Provincial. Mandiyú, Sacachispas y Cambá Cuá son los equipos capitalinos que siguen en carrera.

Los tres terminaron primeros en sus grupos y lograron clasificar en forma directa a los octavos de final del certamen. Los encuentros de ida se llevarán a cabo entre los días 8 y 9 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 15 y 16 de abril. En cuanto a las llaves de los capitalinos, Mandiyú deberá enfrentarse con Defensores de San Roque, Sacachispas hará lo propio contra Matienzo de Goya y Cambá Cuá deberá eliminarse con Sportivo Santa Lucía.

Los cruces de octavos de final quedaron determinados de la siguiente manera: Cambá Cuá (1) vs. Sportivo Santa Lucía (13), Mandiyú (2) vs. Defensores de San Roque (9), Sacachispas (3) vs. Matienzo de Goya (4), Belgrano (CC) (15) vs. Berón Astrada (7), Victoria (CC) (16) vs. Florida (10), Madagiaga (12) vs. San Lorenzo (8), San Alonso (14) vs. Ferro Pumita (5), Luz y Fuerza (11) vs. Sarmiento (6). Entre paréntesis figuran las posiciones del ranking general de los clasificados de acuerdo con los puntos y diferencia de goles que obtuvieron en la primera etapa