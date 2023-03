Marcos reveló cuál será el importante destino que le dará al dinero que ganó en Gran Herma

Marcos respondió una de las dudas que miles de personas tenían en la intimidad de su casa: tras ganar Gran Hermano, ¿en qué gastaría el Primo los más de 19 millones de pesos del premio?

"Desde que entraste a la casa siempre se dijo que vos ayudás a comedores, ¿esto es verdad? Sería hermoso que pusieras difundirlo", le preguntó Marisa Brel.

"Bueno, creo que justo ayer me puse a pensar qué es lo que haría yo con el premio. Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente y yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano. Como lo dije en la casa, siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera", expresó el joven.

"¿Vas a poner un comedor?", quiso saber Brel. Contando sus planes a corto plazo, Marcos añadió: "No se si poner un comedor pero con lo que gané, los 19 millones, voy a hacer lo que pueda para ayudar a los chiquitos de la calle".

"¡Sos todo lo que está bien, Marcos!", cerró Robertito Funes.

Fuente: Pronto