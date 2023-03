"No hay nada que aclarar": el tajante comentario de Fede Bal al hablar de Estefi Berardi

Tiempo atrás, Fede Bal estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que Sofía Aldrey, su expareja, se entere de que le fue infiel. En el medio de toda esta situación, quedó Estefi Berardi, que se dijo que tenía chats con Fede Bal.

Luego de varias semanas, donde parecía haber quedado todo atrás, esta mañana, en 'Mañanísima' sorprendieron al volver a tocar el tema. Es que, al comenzar el programa, Estefi contó que se encontró con Fede, y Carmen Barbieri afirmó: "Me contó algo muy feo tuyo. Le dijiste 'no te acerques, saludémosnos así de lejos, porque después nos hacen una foto e inventan un romance', y ni un beso le diste".

Rápidamente, Estefi explicó que se encontraron cuando estaba saliendo del canal, estuvieron charlando un ratito, y en un momento la panelista comentó: "Uh, ahora que estamos charlando acá, seguro nos sacaron foto y va a salir por todos lados". A lo que Carmen afirmó: "No le quiso dar un beso, no la quiso saludar porque dice que le iban a sacar una foto". Sin embargo, la panelista explicó: "Mentira, si me quede charlando un rato. Y me dice 'es verdad, mejor sigo'. Fue un chiste".

Minutos más tarde, compartieron una nota que le hicieron a Fede Bal, donde le consultaron si habló con Estefi Berardi después de todo lo que pasó. Sin dudarlo, la figura afirmó: "No, yo con Estefi tengo la mejor onda y ya hemos hablado en privado, porque, ¿Cómo no voy a hablar después de todo lo que se dijo? Está todo bien, no hay nada que aclarar".

"Es una mujer que yo conozco del medio, trabaja con mi madre, vino ese fin de semana junto con Pampito, estaban todos en casa. No puedo decir mucho más porque ya se dijo todo. No hay que negar ni desmentir. Yo a Estefi la conozco de trabajo, tengo buen vínculo y siempre tuve un vínculo bueno con ella, del medio", explicó Fede Bal.

Finalmente, Carmen Barbieri le preguntó a Estefi hace cuánto que es amiga de Fede, y cuando la panelista contó que hace 10 años, le preguntó: "¿En 10 años no saliste con él?". Rápidamente, Estefi afirmó que sí, pero explicó que se refería a que "he salido de joda". "Quiere decir que no tuvieron sexo", comentó Carmen, y cuando Estefi aclaró que no, la conductora expresó: "¿Y cómo lo van a tener ese día que estaba yo, estaba Pampito? Éramos todos testigos".

Fuente: Pronto