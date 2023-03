Jubilaciones: el déja vu de tener que vivir con menos de 200 dólares al mes

Por Gastón Lentini*

Nuestro país se caracteriza por los éxitos: tenemos un papa, somos campeones del mundo en el fútbol, tenemos cinco premios Nobel pero, ¿qué pasa con la jubilación?

Esta semana el Estado Nacional y nuestros representantes dieron lugar a que cerca de 800.000 personas, muchas de las cuales trabajaron toda o parte de su vida, en condiciones informales y sin hacer aportes al sistema jubilatorio, tengan derecho a una jubilación, de la misma forma que lo tiene cualquier persona que trabajó en el circuito formal, y aportó el 11% de su sueldo durante más de 25 años.

Esto genera un déjà vu como tantos otros en nuestro país, en momentos en que este mismo signo político administraba la Nación. En un recuerdo rapido, en 2003 las jubilaciones y pensiones sumaban alrededor de 3 millones de personas, en 2015 eran cerca de 7.000.000 y ahora, habrá un nuevo aumento.

Este nuevo beneficio permite que quienes lo tomen, puedan cobrar la jubilación y con ese mismo cobro hacer los aportes, que deberían haber hecho durante su vida laboral activa; eso es lo que se llama jubila soluciones con moratorias, la posibilidad de pagar hoy, lo que no se pagó antes.

Esto que puede identificarse como una mejora en la calidad de vida de 800.000 personas, tiene como contrapartida la falta de recursos del Estado Nacional para hacer frente a este nuevo gasto.

A su vez, la cantidad de trabajadores dentro del sistema formal no tuvo un aumento significativo, lo que en consecuencia se traduce en mas déficit, ya que todos los sistemas conocidos como “sistemas de reparto” tienen la misma lógica: quienes aportan una parte de su salario son los que generan los ingresos para pagarle a quienes ya se han retirado.

Actualmente la jubilación mínima en Argentina representa unos $200 (blue), un valor similar al que recibían a fines de los 90 los jubilados que marchaban todos los miércoles pidiendo aumentos, porque igual que en la actualidad, el monto no permite vivir dignamente.

¿Corren la misma suerte los jubilados del resto de América Latina?

¿Es la jubilación más baja de la región? La respuesta es que no, pero Brasil, nuestro socio comercial mas importante, tiene una jubilación mínima de USD 250.

Bolivia alcanza niveles de USD 300 y Uruguay niveles mucho más elevados por sobre los USD 450 y si bien podemos considerar que en cada país el costo de vida es diferente no podemos negar qué USD 200 no es suficiente para los gastos de un mes y una vez más, las personas que deberían estar en una situación de júbilo (por eso se llama jubilación) lamentablemente deben muchas veces vivir trabajando, mendigando o recibiendo ayuda de sus familiares.

Iniciar el camino de las inversiones para no llegar a la jubilación “sin resto”

Para no darle un cierre a esta reflexión que no sea alentador, llamo la atención a todos los lectores, para que inicien el camino de las inversiones, para que puedan formar por sí mismas una jubilación y asegurar su futuro, así sea con montos discretos pero aprovechando el tiempo que tienen y que hoy juega a su favor, acercándose a la bolsa de valores y pudiendo invertir en Argentina o por supuesto, para quienes no confían en el país, los invito a que analicen la posibilidad de invertir en EE.UU., rompiendo el paradigma de que uno necesita ser millonario para dar este paso y tomar hoy las riendas de su futuro.

* Licenciado en Administración de empresas y certificado como Asesor Financiero desde el año 2018. Registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Idóneo N° 1179.