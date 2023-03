La destreza en el ataque al súper de la familia Roccuzzo dificulta la investigación

En el caso del ataque al supermercado Único, perteneciente a la familia política de Lionel Messi, los autores tomaron todos los recaudos posibles. A pesar de las altas temperaturas, ambos llegaron cubiertos con buzos con capucha, barbijos, pantalones largos y, sobre todo, guantes para no dejar rastros ni en las armas ni en el cartel amenazante que quedó en el local.

A un día del ataque a tiros contra el supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje amenazante para el capitán de la selección argentina, el foco de la investigación del fiscal de Balaceras Federico Rébola se centra en todos los recaudos tomados por el autor de los 14 disparos contra el local para cubrirse al cometer el ataque.

La balacera quedó filmada por varias cámaras de videovigilancia de la cuadra de Lavalle al 2500, en la zona oeste de Rosario, lo que permitió tener una imagen del sicario que disparó 14 veces contra la reja del comercio y entregó la nota en donde incluso mencionaba al intendente Pablo Javkin, una jugada típica en la historia reciente del sicariato narco rosarino. El tirador no actuó solo: otro hombre a bordo de una moto Titan fue su chofer.

Al fiscal de la causa le llamó la atención que los dos ocupantes de la moto vestían similar: jean, campera con capucha y barbijo, en el medio de una ola de calor de 32 grados. En el caso del autor de los catorce disparos también se ve una particularidad en los videos, y es que en todo momento usó guantes para manipular el cartel dejado en la puerta del supermercado y para gatillar. Esto es inusual: en Rosario, los pistoleros tiran a cara descubierta, como ocurrió en el ataque de octubre de 2022 a los edificios de la Justicia federal.

Si bien no hay una hipótesis clara de quién pudo haber realizado el ataque, Rébola ordenó peritar el mensaje escrito en un trozo de una bolsa de carbón vegetal, que decía “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”. Ya fue cotejado con con otros carteles hallados en otras escenas de homicidios de Rosario. Por lo pronto, no guarda coincidencia de acuerdo a pericias caligráficas.