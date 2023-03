Misterio de Isabella: habló la madre pero los médicos piden investigar su salud

Tras la denuncia del hospital Garrahan, habló Verónica Rivero, madre de Isabella, y aclaró cuál sería la situación real. Indicó que no se dieron a la fuga y que la niña es atendida por profesionales en Buenos Aires. Los médicos recomiendan investigar la salud de la mujer ya que insisten que podría tratarse de un caso de síndrome de Munchausen.

Verónica Rivero es la madre de Isabella, la pequeña de 4 años que recorrió varios medios correntinos por un cuadro de fiebre alta, razón por la cual su madre lanzó una colecta solidaria para llevarla al Garrahan. Este martes el hospital porteño difundió un informe donde detallaba que la mujer se escapó con la menor sin dar aviso. Los médicos realizaron una denuncia en la Fiscalía de Buenos Aires.

Ante esta confusa situación Verónica Rivero sostuvo: “Quiero salir a aclarar porque ayer la pasé muy mal, estuve descompuesta, mi familia en Corrientes está muy mal. Todo lo que se está diciendo es totalmente mentira tenemos la denuncia con la policía de Buenos Aires”.

“Yo no me fui de ningún lugar sin avisar, no me fui sin una explicación y muchísimo menos me fui de ningún lugar exponiendo a mi hija a que le pase algo malo, lo que pasó es que la saqué a mi hija, pedí el alta voluntaria”, mencionó a radio Sudamericana.

Ante la denuncia de fuga sostuvo que: “En la policía nos explicaron que era el término que se usa, como es un alta voluntaria ellos tienen que usar ese término. Nosotros nos presentamos en la comisaría donde nos habían citado para dar con el paradero de Isabella, constataron que ella estaba bien, que podía ser atendida en otro lugar. No puse en riesgo la vida de mi hija o la llevé a la fuerza”.

Sobre el estado de salud de la menor, la mujer dijo: “Vine a Buenos Aires para que mi hija tenga su diagnóstico, nosotros llevamos meses con esto, entonces lo que hice es sacar a mi hija para llevarla a otro lugar y que la atiendan más rápido”.

“Todo lo que pasó ayer, las cosas que se dijeron como que estoy mintiendo o que mi hija nunca tuvo fiebre es mentira. Yo tengo todas las pruebas, toda la gente que nos conoce sabe lo que pasamos y tenemos los papeles de los médicos, entonces no pueden salir a decir las cosas que están diciendo y estar atosigando con cosas espantosas en las redes sociales”, expresó.

Sobre si la niña está o no enferma, sostuvo que los médicos porteños no encontraron un cuadro febril pero tiene una explicación: “Estuvimos 36 horas dentro del Garrahan y ella no hizo pico febril, algo que no quiero decir porque no quiero hablar mal del hospital, ni de ningún médico”.

“No pueden decir que mi hija no tuvo síntomas porque estuve horas pidiendo que un médico la vaya a ver, eso está en la denuncia, también lo dije en el juzgado y en la defensoría del menor. Ella estuvo con mucho dolor de cabeza y estuve horas pidiendo que la vea un médico o una enfermera para darle algo”, aseveró.

En base a los informes médicos, la mujer fue consultada sobre la posibilidad que Isabella no padezca una enfermedad a lo que respondió: “El tema es que nosotros no consideramos eso porque los estudios no dicen lo mismo, Dios quiera que no tenga y sería un alivio para todos, si los médicos me dicen que ella no tiene nada no tengo ningún problema en parar”.

Insisten en la investigación de la mujer

Sergio Aquino, primer médico pediatra de Isabella en Corrientes, resumió la situación en un medio radial. Según indicó, él comenzó su atención en diciembre: “La pude examinar, me mostró una serie de estudios, no le encontré nada en ese momento. En el estudio de laboratorio se constató una infección urinaria que fue resulta en el hospital Juan Pablo II”, sostuvo a Radio Sudamericana.

“Ante la insistencia del relato de la mamá de los cuadros febriles. El pediatra del hospital le sugirió internarse y realizar una punción de médula ósea. Sin embargo, yo le recomendé que asistiera a otros especialistas. Ninguno de ellos encontró absolutamente nada”, insistió. Según relató el profesional, la mamá aseguraba que la niña tenía fiebre durante la noche, tenía vómitos y otras complicaciones respiratorias.

“El médico de Medianos Riesgos del hospital Garrahan me llamó y me pidió mi opinión. Yo le comenté que -viendo la situación y después de tantos estudios- Isabella no tiene nada orgánico. Si creo que la madre debe ser atendida porque podría tratarse de un cuadro de síndrome de Munchausen” mencionó el profesional. “Los análisis y estudios complementarios dieron todos normales”, aseguró. Además, destacó que los médicos del hospital porteño también temen que este síndrome esté presente en la madre de la niña.

Cabe recordar que el síndrome de Munchausen, según el médico pediatra correntino Roberto Jabornisky en declaraciones a Canal 5TV: “Es una forma de maltrato infantil porque conlleva a no solo que se crea que está enfermo, sino por lo invasivo que resulta la cantidad de estudios médicos que se le realiza”. En el plano psicológico, recalcó que “se da generalmente en madres jóvenes, que podrían ser víctimas de abuso y que la cuestión psicológica es el abuso, que no se da en forma violenta, sino que el sistema de salud lo realiza”.