Ferro manda en la Liga

La sexta fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol se puso en marcha ayer con al disputa de cinco partidos donde se destacaron la victoria de Ferroviario y la derrota de Lipton que dejó el Verdolaga como único puntero.

En la cancha de Huracán Corrientes, Soberanía dio la nota de la jornada dominguera al derrotar a Lipton por 2 a 0 con los goles de Gerardo Barrientos y Gastón Zacarías, para bajarlo de la cima del campeonato.

En tanto que en el estadio Juan Carlos Vallejos, el dueño de casa Ferroviario prolongó su gran presente en el certamen local al derrotar con contundencia a Rivadavia por 4 a 1, para quedar como único puntero del Torneo Oficial aprovechando la caída del conjunto Azul y que Cambá Cuá, recién jugará el miércoles.

También en cancha de Ferroviario, pero en el primer turno, Deportivo Empedrado superó a Yaguareté por 2 a 0.

Además, Alvear superó a San Marcos 1 a 0, mientras que Quilmes y Sportivo igualaron en 1 tanto.

La fecha se completará el miércoles 12 con estos encuentros: Cambá Cuá vs. Boca Unidos, Sacachispas vs. Huracán y Mburucuyá vs. Mandiyú.

El ascenso

En forma completa se disputó ayer la quinta fecha del Torneo Oficial de la Primera División B donde Curupay dio la nota al ganarle a Libertad 2 a 1 para bajarlo de la cima, y por ello Doctor Montaña, que le ganó a Invico 3 a 2, es el nuevo puntero en el ascenso.

Doctor Montaña quedó con 13 puntos, mientras que Liberta tiene 12 en las prinicipales ubicaciones del certamen.

Independiente derrotó a Barrio Quilmes por 2 a 0 para sumar su cuarto festejo seguido. Los Rojos se alcanzaron los 12 puntos en la tabla, y tienen un partido pendiente ante Invico de la tercera jornada.

Juventud Naciente de San Luis del Palmar goleó a Villa Raquel por 4 a 1, mientras que San Jorge hizo lo propio ante Alumni de Paso de la Patria por 3 a 0.

Peñarol derrotó a Deportivo Popular por 3 a 2, en tanto que Talleres y Robinson igualaron 1 a 1.