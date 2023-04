Lanús también quiere ser escolta de River

Central Córdoba, que arrastra dos victorias en fila, y Lanús, tras golear a Arsenal en su anterior presentación, se enfrentan hoy en Santiago del Estero por la undécima fecha con la intención de confirmar su recuperación en la Liga Profesional.

El partido se disputará desde las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades con arbitraje de Fernando Echenique. El equipo santiagueño cosecha dos triunfos seguidos: 1-0 ante Arsenal como local y 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. En caso de volver a ganar igualará a Lanús con 17 puntos en el lote de vanguardia de la LPF, aunque su verdadero objetivo reside en escaparle a la zona de descenso.

Lanús se repuso de la derrota ante Tigre, goleó a Arsenal (3-0) en La Fortaleza y se mantiene expectante de pelear los primeros lugares en simultáneo a la mejora de su promedio. Los dirigidos por Frank Kudelka se ubican en el quinto puesto, a siete del líder River Plate. entre los puestos de arriba de la tabla.

Por otra parte en la apertura de la fecha, jugarán: Barracas Central vs Platense (14), Argentinos vs Unión (19), Instituto vs Vélez Sarsfield y Banfield vs Defensa y Justiccia (21.30).