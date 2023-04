Tras la decisión de Larreta, el macrismo juega sus cartas electorales

Horacio Rodríguez Larreta tomó una decisión electoral con fuerte impacto interno en Pro. En el partido fundado por Mauricio Macri, la elección concurrente que se realizará en la ciudad de Buenos Aires profundizará diferencias y alimentará posibles realineamientos, estiman fuentes del espacio que, más allá de las múltiples manifestaciones en público, todavía intentan procesar en conversaciones privadas la determinación del jefe de gobierno porteño y evaluar sus consecuencias.

La ampliación de la distancia entre los sectores alineados con Larreta y con Patricia Bullrich en la carrera presidencial aparece como una primera consecuencia que se vislumbra en medio del impacto inicial en Pro. Y, en ese contexto, el apoyo explícito del expresidente Macri a su exministra de Seguridad se considera un paso probable en el corto plazo.

“Lo veo a Mauricio jugando con Patricia; a [María Eugenia] Vidal, más cerca de bajarse y acompañar a Patricia; a [Cristian] Ritondo, sumándose, y a algunos intendentes que están con Horacio, dudando sobre los pasos a seguir, porque pueden perder si se quedan con él”, evalúa un hombre de Pro en la provincia de Buenos Aires encolumnado detrás de Bullrich.

Macri cuestionó a Larreta por su decisión e, inmediatamente, compartieron la misma postura crítica Bullrich, Vidal y Ritondo, entre otros referentes de Pro.

La probabilidad de un Macri que se incline por apoyar a la titular de su partido en la interna contra el jefe de gobierno por la candidatura presidencial es compartida también dentro del espacio de Larreta y Diego Santilli. “Patricia va a quedar ligada a Macri”, afirma un hombre de ese sector. “También había un reclamo de intendentes [de la provincia de Buenos Aires] para que Horacio se plantara [contra Macri] en algún partido, y se plantó en este”, argumenta la misma fuente, que admite que “el ruido en la ciudad y en lo nacional repercute en la provincia, donde sigue habiendo siete candidatos a gobernador”.

En la provincia de Buenos Aires, el cimbronazo se digiere entre especulaciones de pases de bando en la interna. “Es una gran complicación dentro de Pro, pero también se aclaran las aguas.

No entendemos la jugada de Horacio, se echa a todo Pro en contra. Respeta pactos que pueda tener con el radicalismo o con Carrió, pero ahí no están los votos grandes para la elección. Va a acelerar alineamientos en la provincia de intendentes que han venido acompañando a Horacio y a Santilli, pero que hoy están recalculando porque esta jugada no cae bien”, evalúa un dirigente bonaerense de Pro.

“Patricia deberá resolver quién es su candidato [a gobernador], pero estamos viendo un desbalanceo que, dentro de Pro, claramente ayuda a Patricia”, completa.

“Se van delineando dos polos internos. Una parte de Pro y del radicalismo, con Horacio; otra parte, creo que mayoritaria, se alineará con Patricia”, subraya una fuente con aspiraciones electorales en la provincia, enrolada en el sector de Bullrich.

Mientras en la provincia de Buenos Aires predomina la inquietud, en el mismo territorio hay fuentes que piden “esperar 48 o 72 horas” para determinar si “siguen existiendo vasos comunicantes entre los sectores o termina todo partido”.