Denuncia por mala praxis: Salud recibió a allegados de la joven que murió por neumonía

Una comitiva del Ministerio de Salud se trasladó este martes hasta la localidad correntina de Empedrado y, junto a la interventora del hospital Mario Jaime Dávila, Araceli Barrios, se reunió con allegados y amigos de la mujer que murió recientemente, tras ser atendida en el centro de salud local y trasladada a un Hospital de mayor complejidad en la Capital.

Según la cartera sanitaria, la reunión se extendió por 3 horas, en la cual se escuchó a cada uno de los presentes, dando respuestas a las distintas inquietudes.

VER MÁS: Los familiares de la joven que murió por neumonía alistan una embestida judicial

Vale aclarar que la cartera sanitaria inició lasactuaciones administrativas correspondientes ante el caso.

El hospital de Empedrado se encuentra intervenido desde febrero pasado. Actualmente, la doctora Barrios está al frente de la institución.

El Ministerio de Salud Pública realiza actualmente obras en el sector de internación. Además, llegó un equipo de Rayos X portátil y se incorporaron especialistas, entre ellos en Neumonología, Cardiología, Fonoudiología, Obstetricia, Pediatría y Kinesiología.

Por otra parte, al finalizar la jornada de ayer la interventora del hospital realizó la denuncia pertinente ante la autoridad policial por disturbios ocasionados mientras cubría la guardia activa del hospital y se continuaba con la atención de los pacientes.

El caso

Juliana Fernández, de Empedrado,falleció a causa de un grave caso de neumonía. Su amiga Dahiana difundió en redes sociales un video y contó su historia. Sobre el caso de que se buscará elevar a la Justicia, Dahiana Enriquez, amiga de Juliana, detalló a El Litoral que reúnen pruebas para ir a la Justicia.

“Sin embargo, hoy lo más importante es la protección de los tres hijos que dejó Juliana. No descartamos ir a la Justicia, pero esto lleva tiempo y plata y hoy queremos poner foco en sus pequeños”, detalló.

Según indicó, además, las pruebas que poseen son del diálogo con Juliana quien, hasta último minuto, temió por su vida. “Ella me decía, amiga me voy a morir. Sintió todo el tiempo que en Empedrado la dejaron morir”, destacó.

Ayer, además, sus amistades se reunieron frente al hospital de Empedrado para visibilizar la temática. “Llevaremos bombos porque Juliana tenía amigos en una murga. Lo que queremos es que no hayan más Julianas porque sabemos que son más de un caso de mala práxis en el hospital y queremos que su historia no quede en la nada”, destacó la joven.

El diálogo en redes sociales inició a partir de un video difundido en redes sociales de la mujer.

“Tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Voy a hacer un escrache al hospital de Empedrado. El domingo 26 de marzo mi amiga Juliana Fernández ingresó al hospital con 40º de fiebre, le atiende el médico de guardia, estuvo internada y le dicen que tienen neumonía. Al otro día, le dieron el alta y le recetaron unas pastillas para que tomara cuando le doliera algo. Toda la semana se sintió mal y le afectaron el hígado. Ayer (por el 30 de marzo) tenía fiebre y va de nuevo al hospital y la mandaron a Corrientes”, indicó previamente Dahiana en un video en redes sociales.

“Allá le dijeron que tenía neumonía y que cómo no la internaron antes. A raíz de eso, la neumonía se fue a sus pulmones y las pastillas que le dieron le causaron un efecto a su hígado porque eran para infección urinaria”, detalló. La joven, además, resaltó que desconocía los nombres de quienes atendieron a su amiga. “Yo no sé quiénes son los responsables, pero con la salud no se jode”, insistió.