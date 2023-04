Valdés sobre las elecciones: “Estoy seguro de que este 11 de junio vamos a reventar urnas”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un nuevo acto de campaña en Goya donde junto a los principales referentes de ECO + Vamos Corrientes instó a toda la militancia a trabajar juntos para “ganar estas elecciones y cambiar la realidad argentina”, porque “somos una provincia pacífica y trabajadora, pero que no se deja atropellar”, acotó asegurando que el 11 de junio el oficialismo va a “reventar urnas”.

Desde el Club Unión colmado por militantes de la alianza gobernante, Valdés destacó que “somos un montón de partidos políticos que tenemos el rumbo direccionado al desarrollo provincial. Vamos a tratar de tener la mejor representatividad posible en ambas cámaras, pero quiero agradecer a quienes no van a estar en nuestras listas, sin embargo se levantan todos los días con la convicción de que tenemos que cambiar nuestro destino y son esos militantes que apuestan a la construcción que llevamos adelante para el beneficio de todos los correntinos”.

Habló también de las leyes del Voto Joven y de la Paridad de Género y remarcó que “esa es una lucha que la logramos nosotros, no dejen que nos roben esas banderas”, dijo.

“Estoy seguro de que este 11 de junio vamos a reventar urnas, pero después tenemos que lograr que gane un Gobierno nacional que nos dé un empujón para salir adelante y vamos a ganar estas elecciones para cambiar la realidad argentina, porque somos una provincia pacífica y trabajadora, pero que no se deja atropellar”, dijo el Gobernador.

En este marco apuntó contra la Nación: “Tenemos que decir con claridad que este Gobierno nacional de Alberto y Cristina fracasó, se tiene que ir y nunca más tiene que volver. No se sale de la crisis económica, porque no hay liderazgo, no se sabe quién gobierna, si Alberto, Cristina o Massa”, fustigó Valdés. Y apuntó al Presidente: “Estuvo más en la Antártida que en Corrientes, nos dejaron solos en las crisis, pero igual salimos adelante, en la pandemia con un Hospital de Campaña modelo en todo el país. Y en los incendios fueron las provincias las que vinieron a ayudarnos”.

Salarios y Docentes

El mandatario provincial fue tajante al momento de hablar de la política salarial: “Les digo a los docentes que se queden tranquilos que vamos a seguir aumentando los sueldos”.

“El trabajo es la principal demanda de la gente y nosotros estamos generando las condiciones para que en Corrientes existan posibilidades de crecer, pero necesitamos un Gobierno nacional que entienda de macroeconomía”, sostuvo Valdés.

Y tras los reclamos de los docentes autoconvocados que se manifestaron en el acto de la alianza gobernante que se realizó en Saladas el lunes, Valdés pidió que “los correntinos nos mantengamos en paz, sin caer en las provocaciones de ciertos sectores que quieren generar zozobra”.

Se debe señalar que en la jornada del lunes, el gobernador, junto al sector, analizó la situación y les anticipó la elevación del piso salarial.

Pero ante la manifestación que realizaron durante el acto político en Saladas no dudó en expresar: “Yo quiero honrar a los docentes correntinos porque hicieron patria durante mucho tiempo como mi mamá que es docente y peronista, y nunca la vi faltarle el respeto a ningún gobernador de Corrientes. Siempre trabajando para que los chicos aprendan” y aseguró que “nosotros vamos a dignificar a todos los docentes de Corrientes, por eso les vamos a levantar el sueldo un 15 por ciento más en este mes y vamos a elevar el mínimo a 150.000 pesos”.

Así el oficialismo sumó un acto más, luego de haber marcado presencia en Santo Tomé y Saladas; y en la antesala de la inscripción de los candidatos legislativos del sábado 22 de abril y que implicará que la actividad proselitista se intensifique en Corrientes de cara a las elecciones del 11 de junio.