Corrientes: acampe de empleados de una avícola para evitar el sacrificio de 200.000 aves

Los empleados de una avícola de Corrientes se congregaron este domingo frente al acceso de la empresa para evitar que el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) aplique el rifle sanitario a 200.000 gallinas, por un supuesto caso de gripe aviar. La medida implicaría el inmediato cierre de la compañía con más 35 años en la provincia, ya que la pérdida sería total y de 300 millones de pesos.

Los 150 empleados de la avícola Santa Ana, ubicada sobre ruta provincial 43 kilómetro 6, permanecerán en el acceso de la empresa a la espera de los técnicos del Senasa que mañana lunes deberían aplicar el rifle sanitario a las 200.000 aves de la granja comercial.

"Nosotros estamos apurando todos los procedimientos administrativos ante el Senasa y los trabajadores nos sorprendieron al llegar hasta la empresa. Vienen a defender su puesto laboral, saben que si la medida del Senasa se aplica, no tendrán trabajo. Vamos a tener que cerrar", dijo a El Litoral Daniel Enciso Piazza, titular de la empresa.

"Acá está todo normal no hay ninguna ave con síntoma alguno. No hay rastro de la enfermedad. Por eso queremos que el Senasa vuelva a tomar la muestra. SI hubieran casos positivos, habría aves muertas pero acá no hay nada de eso. Queremos que nos escuchen", insistió.

El Senasa, en tanto, emitió este domingo un comunicado oficial: "Luego de la detección de un foco positivo en aves en el establecimiento de San Cosme, informado el pasado 6 de abril, el Senasa informa que ha desplegado un operativo Interinstitucional coordinado con organismos provinciales y municipales, siguiendo los procedimientos previstos por el Plan de Contingencia y que llevamos adelante en todos los casos de focos positivos. En el mismo sentido, el Senasa actúa en este caso como viene haciendo ante los focos que dieron en otras provincias, se toman muestras, se envían al Laboratorio Nacional y ante diagnóstico positivo se procede a acciones sanitarias preventivas, siguiendo los protocolos para controlar los focos y que la enfermedad no se disperse".

De acuerdo a los datos oficiales del Senasa, avícola Santa Ana pertenece al Departamento de San Cosme, y sería ese el supuesto segundo caso de gripe aviar que se comunicó el jueves.

Los títulares de la empresa solicitaron la nulidad de la medida por considerar que no se cumplieron los protocolos del Senasa en las garantías de resguardo de la muestra. Reclaman una contraprueba, de lo contrario se debería matar a las 200.000 gallinas de la granja y eso significaría la quiebra de la empresa y la pérdida de 150 puestos de trabajo.

Avícola Santa Ana produce 420.000 huevos mensuales y abastece al mercado interno.Es la única empresa correntina que compiten en el mercado avícola, donde mandan las compañías de Entre Rios. Sacrificar a las 200.000 aves signifcaría una pérdida de 300 millones de pesos, algo de lo que la empresa no se recuperaría.