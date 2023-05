El médico que vivió en Corrientes y ahora apuesta a la política como candidato en España

Javier Anibal Cano se recibió de médico en la Unne en Corrientes y este miércoles dialogó con El Litoral radio para relatar su experiencia de vida fuera de la provincia y de la Argentina.

El profesional nació en San José de Feliciano, Entre Ríos, y vivió en Sauce, Paso de los Libres, Mercedes y la capital correntina.

Hace 17 años tomó la decisión de irse a vivir Cáceres, España y ahora será candidato a Alcalde de la ciudad Navalmoral de la Mata.

Pese a las diferencias culturales, no siente una gran diferencia ni un gran peso a la hora de vivir "nos pasa que solo en familia hablamos como argentinos pero es fácil acostumbrarse", detalló.

En cuanto a la propuesta de ser alcalde mencionó que tras años de trabajar en la Municipalidad de Corrientes había decidido no dedicarse a la política de España pero cambió de opinión.

"Primero cuando vine decidí no realizar una trayectoria política pero me encontré con gente capacitada y un buen equipo de trabajo así que decidí continuar con esto en donde me siento cómodo y me gusta", relató en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio.

Por último aseguró que una de las mayores diferencias que siente en el país español es la dinámica social de trabajo y vida personal y como existe una gran diferencia entre ambas.

Al respecto comentó: "La calidad de vida que te ofrecen no es solo a material sino tiene ver con el poco cansancio y la forma en que hacen espacio para mantener una vida social".

Actualmente, Javier Cano Maidana de 56 años trabaja como ginecólogo del hospital Campo Arañuelo y será el candidato a la alcaldía en las elecciones del 28 mayo por la coalición Levanta Navalmoral, que forman Cacereños por Cáceres, Extremadura Unida y Extremeños.