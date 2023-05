¿Las elecciones provinciales adelantadas marcan una tendencia?: el fallo de la Corte para Tucumán y San Juan

Por León Horacio Gutnisky*

Especial para El Litoral

Se han realizado cinco elecciones provinciales para gobernador y vice y legisladores, intendentes, concejales y hasta convencionales constituyentes.

Los resultados no hicieron más que ratificar que los gobernadores y los intendentes, actualmente en funciones, tienen un papel muy importante en estas elecciones que persiguen el propósito de desprenderse de los resultados posibles de una elección nacional.

Parecería que los candidatos a presidente y vice tienen covid: todos se alejan de ellos para evitar contaminación. Al punto que las presencias de los dirigentes nacionales y las felicitaciones se producen después de conocidos los resultados, salvo el caso de Jujuy donde en un vuelo particular, es decir expreso, fueron los miembros de una alianza presunta, pero posible entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que fueron el sábado a Jujuy.

Lo raro es que el único dirigente radical de nota que se fue a felicitar al presidente de su partido, la UCR, es Lousteau, cuando el ciudadano de a pie esperaba una gran celebración de las elecciones en la provincia del presidente del partido, Gerardo Morales.

Desde el punto de vista del PRO pasó algo igual. La UCR- Morales integra Juntos por el Cambio, entonces era un triunfo de esta alianza que debe confirmarse o no el próximo 19 de junio y los candidatos deben ser proclamados el 24 de junio, por supuesto, si se hacen las Paso el 13 de agosto, como está previsto.

¿Marcan estas cinco elecciones una tendencia en el electorado nacional?

Es la pregunta, no del millón si no de 35.000.000 de argentinos habilitados para votar en las presidenciales, según la Cámara Nacional Electoral; número que representa un aumento de un 1.500.000 más que en los padrones del 2021.

Los nuevos votantes, jóvenes entre 16 y 17, representan el 5,5% y no se nota en las elecciones ya efectuadas, una tendencia de este importante número de estos jóvenes, que muchos esperaban que constituyeran un factor de cambio y en las cinco provincias que ya votaron, vota únicamente el 8,2% del total. ¿Puede tomarse los resultados del 8,2% como una tendencia cuando en la Provincia de Buenos Aires vota el 37, 06%? Córdoba, Santa Fe y Caba vota el 23, 08% del total, lo que nos da una cifra del 60% del padrón en cuatro provincias.

Qué importa entonces el resultado de La Rioja, por ejemplo, que tiene 303.702 empadronados.

Las provincias que ya votaron no influyen en darnos una tendencia cuando hay que enfrentar el 8,02% contra el 21,36% de Buenos Aires y las otras tres que forman el 60% del padrón.

Tiene más influencia en la definición la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, previstas para el domingo 14 junto con otras tres.

Las provincias también existen

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones a gobernador en una primera instancia en esas dos provincias, San Juan y Tucumán, cinco días antes de que se efectuaran, con lo que ahí se votaría únicamente legisladores y demás, pero ya se anularon totalmente las elecciones en esas dos provincias.

Como hombre de derecho, analizo la poca información que hay, hasta el momento que escribo este artículo, sobre los fundamentos del fallo de la Corte y lo primero que me surge es que hay una intromisión de la Corte Suprema en temas netamente provinciales donde hay tribunales que debieron analizar las condiciones de cada candidato, si eran constitucionalmente aptos o no.

Como en todo el país hay una fecha previa que los partidos deben presentar a la Justicia Electoral, las alianzas y los nombres de los candidatos, (en el caso de las Paso nacionales de casi 60 días) y esas alianzas y candidatos son analizados por tribunales provinciales.

No soy partidario del sistema de reelecciones indefinidas y tampoco de la modificación del mandato del presidente y vice de 6 años, como era antes de la reforma constitucional y sin reelección. La reforma estableció un sistema de cuatro años con una reelección, lo que obstaculiza una clara y contundente acción de gobierno, porque desde el día uno se empieza a gobernar para la reelección y para la elección de medio término de legisladores, a los dos años, y no se puede gobernar con elecciones todos los años, o con espíritu electoral y midiendo la repercusión posible de las medidas a tomar, hayan sido propuestas o no como plan de gobierno del presidente electo.

Hay que respetar las autonomías provinciales y si son violadas corresponde la intervención federal. Nosotros tenemos el mayor número de intervenciones federales a provincias con razón o sin razón, pero con un objetivo claro, dar vuelta un posible resultado electoral.

Cuando tengamos más información fehaciente volveremos sobre estos temas, si la votación de cinco provincias es una tendencia o si la tendencia la quiere fijar la Corte.

Que quede claro: objeto que se haya esperado tanto tiempo si había que observar las candidaturas en San Juan y Tucumán.