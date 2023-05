Juicio por explotación sexual: realizarán inspección ocular en locales nocturnos

Se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio contra 15 personas acusadas de integrar organizaciones criminales de trata de personas en la localidad de Paso de los Libres. Comparecieron ayer cinco testigos pertenecientes a personal de las fuerzas federales que participaron de las tareas de investigación previa y de algunos allanamientos.

En tanto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dio a conocer que el debate continuará el 17 y 18 de mayo en la capital correntina. Aquellos imputados y abogados que no puedan viajar a Corrientes podrán participar del debate desde la ciudad fronteriza a través de video conferencia. En estas audiencias se avanzará con la ronda de testimonios. Aún no está confirmado el día en el que declaren las víctimas que no están obligadas a comparecer. En el que caso que no deseen asistir al debate, los testimonios serán incorporados al proceso por lectura.

Por otra parte el fiscal Carlos Schaefer informó a El Litoral que el próximo 23 de mayo se llevará a cabo un inspección ocular en los inmuebles que funcionaban como locales nocturnos. Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi, así como en el motel Momentos.

Actualidad. El estado en el que se encuentra hoy el Motel Momentos | gentileza

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas detectó que los prostíbulos “Puro Movimiento” y el hotel “Momentos” habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos y que, sin embargo, la medida no se había efectivizado y los lugares continuaban funcionando.

La comitiva judicial recorrerá las propiedades ese día a partir de las 11 horas.

Para este juicio el tribunal sesiona en la sede del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” de la Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad epicentro de los hechos investigados.

Durante la audiencia del miércoles, el tribunal -conformado por Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra-, apartó transitoriamente al exfiscal correntino Benito Pont, aunque resta que se expida una junta médica en torno a la salud del acusado.

Imputaciones

De acuerdo con la acusación, existió una asociación ilícita liderada por Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre, e integrada por Juan Ramón Carpe, Claudia María Do Santos, Silvio Antonio Do Santos, Dioniso Velasco, el excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero y el exfiscal Benito Pont.

Todos ellos están imputados además en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado la explotación sexual -reiterada en diez oportunidades- y agravado por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad, amenazas, violencia y engaños en el caso de una víctima que tenía 17 años de edad al momento de su captación. Así, los líderes de la organización, junto a Carpe, Claudia Do Santos y Silvio Do Santos deberán responder como coautores de ese delito, mientras que Viero, Pont y Velasco, están acusados en carácter de partícipes primarios.

Los fiscales entendieron, respecto de Silvio Do Santos, que debían considerarse los hechos atribuidos a partir de que cumplió los 16 años edad el 12 de marzo de 2012, mientras que también le endilgaron a Velasco haber amenazado a las mujeres en situación de prostitución. Por otra parte, Mónica Beatriz Alberti y Juan Manuel Schell están imputados por el liderazgo de otra asociación ilícita, y Norma Rosalía Lanatta por su intervención como partícipe de aquella. Deberán responder además como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la cantidad de víctimas y por la consumación de la explotación, reiterado en 18 oportunidades y, por mediar abuso de situación de vulnerabilidad, amenazas, violencia y engaños, en uno de los casos.

Recorrida. La comitiva judicial realizará la inspección el 23 de mayo | gentileza

Finalmente, se les endilgó a María Gloria Ponce y a Rafael González la coautoría y a Jorge Antonio Lisasoain la participación primaria en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por la consumación de la explotación, reiterado en ocho oportunidades. A esta etapa del proceso había llegado además otra persona imputada que falleció antes del inicio del debate.

