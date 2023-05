César Lezcano: “El Frente de Todos va a solucionar problemas que otros no lo hiceron"

En su extensa gira por el interior de la provincia, el candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, César Lezcano reiteró una y otra vez la necesidad de abocarse a solucionar desde la Legislatura las problemáticas estructurales que tiene Corrientes y que hasta el día de hoy no pudieron resolverse. Lo hizo acompañado de otros candidatos de la lista que competirá en las elecciones legislativas del 11 de junio en la provincia. Además, remarcó que “llevan adelante un modelo de provincia en la que no pueden (o no quieren) que los correntinos vivan un poco mejor.”.

El recorrido de los principales referentes de la fuerza política arrancó esta semana en localidades como La Cruz, Alvear, Goya, Paso de los Libres, Bonpland, Ituzaingó, entre otras. Acompañando a los candidatos locales como así también otros de la lista provincial como Marlen Gauna, Celeste Ascúa, Gustavo Canteros, Victor “Negro” Girau, entre otros, el espacio político busca llegar a la ciudadanía con el mensaje de que “hay otro camino para Corrientes. Queremos ser la voz en la legislatura de cuestiones que tienen que ver con el día a día de los correntinos. Hay problemáticas como los salarios estatales, la deficiencia energética, la falta de inversión en infraestructura hospitalaria y la escasez de oportunidades laborales que no están siendo abordadas como debería ser”, aseguró.

En este sentido, agregó que “formamos parte de una alternativa en construcción que quiere gobernar la provincia en 2025 y para ello nos estamos preparando. Somos un equipo con gente nueva, jóvenes que apuestan al diálogo y al consenso, pero también acompañados por personas que ya tienen experiencia como lo son los intendentes de gestiones exitosas como Martin Tincho Ascúa, “Rulo” Hadad, Diego “Tape” Caram, Hugo Benítez, y otros. Ellos nos transmitirán toda su sabiduría para trabajar en equipo y poder, desde la práctica, abocarnos a esos temas que realmente le interesan a los ciudadanos de las distintas localidades. Muchos hoy toman los cargos como un reconocimiento y no como una responsabilidad, por eso queremos decirles que ya es momento de plantear otro tipo de políticas públicas que mejoren de forma sustancial la vida de nuestros vecinos. Y acompañados por el Gobierno Nacional, vamos a garantizar que sus derechos realmente lleguen a quienes tienen que llegar. Estamos preparados para eso y aceptamos ese desafío”, aseguró.

Esta semana la gira termina con la presentación de candidatos en la localidad de Santo Tomé.