Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner tras la carta

Cristina Kirchner volvió a reiterar que no será candidata en las elecciones presidenciales en una larga carta, pero además en ese mismo texto remarca que tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri no tienen “aptitudes electorales” por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Este miércoles, el presidente salió a responder las críticas de su vicepresidenta.

“La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral”, afirmó Cristina Kirchner en su texto de renunciamiento.

Y este miércoles, Alberto Fernández, al abrir una muestra en en Tecnópolis, expuso los argumentos que, asegura, lo llevaron a cerrar el acuerdo con el FMI.

“Siempre hay que recordar que cuando uno está en default con el Fondo, lo que inmediatamente se genera es la restricción de crédito de todos los organismos. Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID no nos presta más plata, que la CAF no nos presta más plata y que por ejemplo un swap como el chino se hubiera caído, hay que entender todo esto”, afirmó este miércoles el Presidente.

Y agregó: “Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento”, enumeró.