Larreta: “Dice que no va a ser candidata como si fuera un gran renunciamiento”

n El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, analizó la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no ser candidata en las próximas elecciones y dejó una dura crítica.

“Lo de Cristina es tragicómico: dice que no va a ser candidata a presidenta como un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie, o la votan muy pocos”, afirmó en el canal 24/7.

El mandatario porteño fue rotundo al señalar que el “gobierno kirchnerista” fracasó con Cristina Kirchner y Alberto Fernández a la cabeza, y por eso el presidente también renunció a ir por un segundo mandato.

“Argentina está sufriendo como nunca en la historia producto de este Gobierno que ya fracasó, por culpa del presidente y su vicepresidenta”, enfatizó.

Para ejemplificar, recordó el dato de 8,4% que el Indec difundió sobre el mes de abril. “Tenemos que trabajar para devolver la esperanza a la gente”, agregó Rodríguez Larreta.

Al insistir con sus críticas al Gobierno nacional, el precandidato a presidente cuestionó que, por la crisis económica agudizada por la inflación, “un padre no le puede dar el mínimo regalito a sus hijos durante el mes, un helado. Imaginate la frustración, la vergüenza para un padre pasar por esta situación”, siguió.