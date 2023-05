Una gendarme contó que encontraron filmaciones de pornografia infantil

n Declararon 11 testigos en las últimas audiencias del juicio contra 15 personas acusadas de integrar organizaciones criminales de trata de personas en la localidad de Paso de los Libres, pero el testimonio mas importante fue el de una gendarme que estuvo al frente de la investigación.

Se trata de Cinthia Carolina Olmedo, quien en un relato crudo contó detalles.

“El primer allanamiento en el que participé fue en Kilómetro de Oro. Después pasamos a la clausura del Hotel Momentos. Ingresamos a Kilómetro de Oro, había un pool, todos mayores, actuaron como si no pasara nada. Una persona se descompensó, se la asistió, después se hizo la requisa, secuestraron condones usados. Tenía habitaciones precarias con camas de pallets, el inmueble estaba en mal estado. Yo era seguridad y asistía a las mujeres que se sentían mal. Era mi primer procedimiento. En las habitaciones no había nadie. Las personas estaban en el salón principal. Había cuatro o tres mujeres, no eran muchas. Estaba el pool, la barra y un pasillo que llevaba a dos o tres habitaciones. Las camas tenían colchones finitos. Debajo de los colchones había condones usados, ropa interior. Me dio cosita levantar eso. Ingresó personal de asistencia a las víctimas de trata. Hacíamos de seguridad, no podíamos intervenir. Se hizo la clausura de Kilómetro de Oro”, explicó.

“Después ingresamos al Hotel Momentos, fuimos habitación por habitación, algunas estaban ocupadas. Procedimos a la clausura. Se cerró por fuera. De hecho, hicimos custodia un tiempo porque nos habían dicho que seguía funcionando después de la clausura. Cuando ingresamos, ya tenía una clausura. Nosotros fuimos y seguía funcionando. En Kilómetro de Oro se secuestraron condones usados más que nada, después ropa interior de hombres y mujeres. También había bochitas con sustancias estupefacientes en las mesas, celulares y notebooks. En el Hotel Momentos, solo las llaves del hotel y el celular de alguien que estaba atendiendo ahí. También había retacitos en envoltorios”.

La gendarme precisó que integró parte del equipo de análisis formado en 2017. “Una de las primeras actividades que hicimos fue el análisis de toda la información de los celulares incautados en todos los procedimientos. Era una diligencia de análisis integral que abarcaba información de todos los dispositivos, en el cual había que determinar roles de cada persona, si tenían vínculos entre ellas y todo lo que tuviese interés para la causa. También qué comportamiento comunicativo encontrábamos en cada domicilio”.

“Era una causa muy compleja. Existían roles determinados. Hay mensajes, donde se veía un vínculo entre todos o la gran mayoría. Hay un gráfico de contactos en la causa, que lo hice yo, con roles y comunicaciones puntuales que fuimos sacando por el comportamiento comunicativo. Había muchas fotos, algunas muy sensibles. Me tocó ver cosas muy fuertes, como pornografía infantil. Había comunicación entre estas personas, tipo ‘se va con el pase al hotel’. Me acuerdo de las computadoras, que nos tocó ver mucha pornografía, de personal de la fuerza, la computadora de Viero (excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero) que es uno de los juzgados. Generó mucho impacto en mí”.

“Se veía fotos de las chicas en el lugar, cómo vivían. En general, se veían fotos donde las chicas salían a distintos puntos de Paso de Los Libres”.

El debate se reanudará el próximo 23 de mayo cuando se llevará a cabo un inspección ocular en los inmuebles que funcionaban como locales nocturnos. Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi, así como en el motel Momentos.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas detectó que los prostíbulos Puro Movimiento y el motel Momentos habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos y que, sin embargo, la medida no se había efectivizado y los lugares continuaban funcionando.

(NG)