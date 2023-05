Los equipos correntinos buscan sacar ventaja en los playoffs

Más Info

Triunfo de El Tala en el incio de la quinta fecha de la Copa Palacio

n La quinta fecha de la Copa Palacio que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) se puso en marcha con una clara victoria de El Tala que se mantiene en la lucha por los primeros lugares.

En su estadio, El Tala superó a Don Bosco 83 a 64 y escaló hasta el primer lugar mientras que hoy culminará la fecha con la disputa de cuatro partidos.

Luego de un inicio impreciso, El Tala reaccionó, levantó una desventaja de 14 puntos (28 a 14) y se llevó la victoria.

En el equipo ganador se registró una buena producción de Luis Monzón que terminó con 20 puntos y de Luca Alegre con 11.

Mientras que por el lado de los dirigidos técnicamente por Mariano Bartolucci los goleadores fueron Jorge Herrera y Nicolás Silva con 13 puntos convertidos cada uno.

En el cierre de la quinta fecha, hoy se jugarán cuatro cotejos. Pingüinos recibirá a 1536 Viviendas con la intención de defender su invicto y mantenerse como único puntero del certamen.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Cancha Juventus: 21.00 Colón vs. Regatas y 22.30 Juventus vs. Sportivo.

Cancha Alvear: 21.30 Alvear vs. Hércules.

Cancha Pingüinos: 21.30 Pingüinos vs. Malvinas 1536 Viviendas.