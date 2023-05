Córdoba es la sede para el “Regreso de los campeones”

n La velada boxística denominada “Regreso de campeones” se desarrollará hoy desde las 21.45 en el Club Córdoba. La programación indica las presentaciones de Guillermo “Torito” Navarro y Eduardo “Pamperito” Román, mientras que la pelea de fondo será protagonizada por Juan Salvia (Corrientes) y Pablo Parodi (Goya).

La actividad en la entidad ubicada en la interesección de las calles San Martín y Córdoba dará inicio a las 21.30. Están previstas cinco peleas amateur para después dar paso a dos exhibiciones de 4 rounds.

Los excampeones Mundo Latino, “Torito” Navarro y “Pamperito” Román enfrentarán a David Ocampo (campeón argentino WPC) y Leonardo Cáceres (excampeón Mundo Hispano), repectivamente. La primera pelea será en la categoría superwélter y la segunda en wélter.

“Es una forma de comenzar nuestra despedida”, comentó Pamperito que contó el esfuerzo que realizó para poder volver a pelear. “Estaba con varios kilos de más pero cuando decidí volver, me puse en forma, pasé todos los controles y pude combatir a fines del año pasado. Seguimos con las prácticas y este viernes volvemos a subir al ring”, agregó.

Habrá 4 peleas preliminares amateurs entre boxeadores de distintos gimnasios de la ciudad capital como ser Gallos Negros, Palomo Box y Jey Jey Team.

Dentro de programa se destaca la pelea de boxeo femenino entre la Peque Agustina Quintana y Victoria Canteros.

También combatirán Luciano Lencina vs. Marcelo Sánchez, Mario Gauna vs. Luis Alvarez y Ulises Frete vs. Joaquín Martínez.

Para el cierre de la velada está prevista la pelea profesional entre Juan Salvia (Corrientes) y Pablo Parodi (Goya) que se encuadra en la categoría wélter.

Por otra parte, se anunció que habrá un lugar para la música con la actuación de Lorena Larrea Catterino.