Agustín Rossi confirmó su candidatura presidencial y negó la discriminación a Corrientes

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, dialogó este miércoles con el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio sobre su próxima candidatura presidencial y la actualidad del país.

Sobre su candidatura a presidente, el funcionario sostuvo que"la decisión esta tomada el anuncio va a ser el día lunes, yo creo que estamos viviendo un momento difícil en Argentina producto de todas las cosas que nos están pasando".

Además, destacó que la configuración electoral definitiva del Frente de Todos todavía no está y que "ese proceso interno puede terminan configurando una, dos o tres listas".

Su propuesta es una lista con candidatos de todo el país. "Tengo la convicción que el futuro de argentina será próspero", anunció.

En cuanto a la situación en Corrientes dijo: "Tenemos una deuda que es puente Reconquista- Goya, es una de las obras prioritarias que tenemos que llevar adelante y sostener".

"El problema de la infraestructura es un problema que tiene que ver además con los costos logísticos que tiene la Argentina, cuanto menores sean los costos logísticos de la Argentina, mejora nuestro costo de producción y obviamente nos permite competir en los mercados internacionales con mayor nivel de eficiencia", agregó.

Asimismo, el funcionario nacionalnegó la existencia de discriminación en Corrientes. "Yo entiendo que hay una cantidad de reclamos y me parece bien que un legislador de una provincia plantee esos reclamos y también el gobernador. Lo que no comparto es el concepto de discriminación", puntualizó Rossi.

"No hemos discriminado a ninguna de las provincias argentinas independientemente del color político que la gobierna", concluyó.

"Que un gobernador sienta que necesita más, que inclusive que siente que merece más, me parece absolutamente lógico y las puertas del Gobierno Nacional, de mi despacho, del despacho del Presidente están abiertas para canalizar cualquier tipo de inquietudes que se pueda llevar adelante y que se pueda concretar", resaltó ante las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés.

Además, afirmó que él "siempre mesas de diálogo para conciliar, para encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos".

"Pero le vuelvo a decir, entiendo el reclamo, Lo comprendo, me parece bien que un legislador levante su voz en ese sentido, me parece bien que el gobernador reclame, lo que no creo, y lo digo claramente, es que haya que pensar en que este gobierno ha discriminado. No hemos discriminado a ninguna de las provincias argentinas independientemente del color político que la gobierna", resaltó.

