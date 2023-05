Scioli: “Con Canteros, Corrientes será protagonista de la nueva etapa del país”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, destacó la figura del ex vicegobernador de Corrientes y candidato a diputado provincial Gustavo Canteros, ratificó su precandidatura a la Presidencia de la Nación por el Frente de Todos y asumió el compromiso “en desarrollar toda la materia agrícola y prima de nuestro país, con una mirada especial hacia Nordeste argentino”.

En el marco de las elecciones legislativas del 11 de junio en Corrientes, Scioli brindó su amplio apoyo a Canteros. “Con el ex vicegobernador compartimos juntos en el Paso Fronterizo Uruguayana - Brasil en Paso de los Libres. Él empujó mucho para que se termine la obra en la zona de Paso de los Libres. Cuando presidió el Foro de Municipios del País fue el primero que hizo contacto con nosotros para explorar todas las oportunidades”, señaló en diálogo con Radio LT7.

“No tengo dudas de que nos encontrará en un futuro próximo con grandes responsabilidades compartidas de las que tenemos habitualmente, él en Yacyretá y yo en Brasil”, vaticinó.

En tanto, sobre su candidatura a la presidencia de la Nación dentro del Frente de Todos sostuvo: “Tengo un alto sentido de la responsabilidad, de identidad peronista, así que la pelea la vamos a dar de adentro porque confío en que la sociedad será el gran ordenador de las candidaturas y el poder de cada voto va a definir cuál es la mejor alternativa para encarar los desafíos que tenemos en la Argentina: hacerla crecer, progresar, unirla, integrarla, con gran espíritu y compromiso federal como lo he demostrado siempre en cada una de las responsabilidades que he tenido”.

“Tengo un compromiso entrañable desde siempre porque me han visto en cada responsabilidad que he tenido como secretario de Turismo y Deporte, como embajador, como vicepresidente del país, siempre convencido, como el ser humano quiere sacar lo mejor de sí para salir adelante, la Argentina tiene que sacar lo mejor del interior también”.

“Sé que muchos, porque están de campaña hablan de federalismo de compromiso con las provincias, pero yo lo he demostrado y en especial con una agenda de desarrollo actualizada, con un aprendizaje nuevo que me ha dado y me da esta experiencia acá en Brasil para encarar un futuro de desarrollo para la Argentina en un marco de lo que hoy quiere la gente, que alguien entienda sus problemas que comprendan en profundidad el daño que la inflación le está haciendo a los salarios, que el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes”.

“Tengo muy claro eso, más que comentar el problema, se de la responsabilidad de solucionarlo y por eso pongo toda mi experiencia y mi voluntad esa que me forje en el mundo del deporte: la tenacidad, la perseverancia, el trabajo en equipó al servicio del país convencido de poder hacer un gran trabajo”.

“Así voy a estar al lado de ustedes poniendo el hombro”, dijo sobre el acompañamiento a las provincias del Norte grande.

“Quiero las Paso para tener toda la legitimidad y el respaldo, para hacer lo que tenga que hacer con total autonomía e independencia. Es una ley que hay que respetarla y no hay que temer a la voluntad popular. Cuando yo quería ser campeón del mundo tenía que ganar la clasificación, la carrera, la final, etcétera. Acá el candidato único es el pueblo que tiene que elegir y decidir y yo confío en él”, comentó.

“Yo me presento con mi pertenencia peronista a competir dentro del Frente de Todos alentando que haya la mayor participación y diversidad posible de candidaturas. Creo en eso”, aseveró.

Consultado sobre la posible fórmula Scioli- Schiaretti (por el gobernador de Córdoba) dijo: “Quiero ser muy cuidadoso y respetuoso a la hora de dar nombres porque aliento la mayor participación posible, cuanto más mujeres y hombres tengan la voluntad de participar esto nos va a exigir a cada uno más”.

“A mí me gusta la competencia sana, superadora. Cuando corría no pensaba en hundir la lancha del otro, pensaba en superarla. Ustedes me han visto. En Corrientes, en Goya me alentaron, me animaron en un momento dramático de mi vida cuando me accidenté”.

“La provincia de Corrientes es una gran protagonista en esta etapa de reindustrialización que se viene en el país porque le da valor a la materia prima, a los alimentos. Lo mío es acción, el hacer. A esta altura del país no es un tema si es de derecha o de izquierda, es ir para adelante y ese es mi compromiso”.

“Lo mío es hacerme cargo, no buscar excusas, resolver los problemas y convencido de que el país se levanta de abajo para arriba, no aplastando de arriba para abajo y ese es mi compromiso por mejores salarios, con la lucha a fondo contra la inflación, contra la inseguridad y poniendo todo el esfuerzo en desarrollar toda la materia agrícola y prima de nuestro país, con una mirada especial hacia Nordeste de nuestro país”, cerró.