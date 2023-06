Corrientes se sumó al reclamo de Justicia para Cecilia

En diferentes puntos del país, se concretó anoche una movilización para pedir a la Justicia que esclarezca el caso de Cecilia Strzyzowski (28 años), que se encuentra desaparecida hace 14 días.

Corrientes también se sumó a la expresión y la concentración se realizó en la plaza Juan de Vera en la capital provincial. La marcha concluyó frente a la Casa de Gobierno.

“Es tremendo lo que está viviendo la familia de Cecilia”, señaló Mónica, una de las manifestantes. “Hay un gobierno (Chaco) que es responsable y protege a los acusados”, agregó para señalar que “si nos tocan a una, nos tocan a todoas. Hoy somos todos Cecilia”.

Gloria Romero, madre de Cecilia, fue la que convocó a una marcha y bocinazo que tuvo su epicentro en la plaza 25 de Mayo de Resistencia.

“Para mi hija ya es tarde. Yo ya no la voy a recuperar. Pero para otras mujeres todavía no. Por eso me estoy movilizando”, relató Gloria al momento de pedir el respaldo popular para que la cause no quede impune.

Gloria apuntó con la pareja de su hija, César Sena, y los padres de este, Emerenciano Sena y Marcela Acuña -los tres detenidos por el caso-, ya que en las últimas imágenes sobre el paradero de su hija “se la ve ingresar, pero no se la ve salir” de la casa de los sospechosos.

La joven, casada con el hijo de Emerenciano Sena, César, fue vista por última vez por su familia el 1 de junio, cuando la pasó a buscar para realizar un viaje a Ushuaia. El registro de una cámara de seguridad la ubicó ingresando a casa de los Sena el viernes 2 a las 9:15, pero nunca más volvieron a verla.

La fiscalía y los abogados querellantes entienden que la joven habría sido asesinada y trabajan para esclarecer los detalles del cómo y el cuándo, además de encontrar los restos. La causa se investiga como presunto femicidio.