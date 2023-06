Controversia en una arenera de Corrientes por la situación de un extrabajador

Un grupo del Sindicato de Marineros Unidos (Somu) se encuentra este jueves cortando calles y manifestándose en una arenera de la ciudad de Corrientes, informaron fuentes a ellitoral.com.ar.

Se trata de una empresa que se encuentra en Puerto Italia, en inmediaciones al Campus Sargento Cabral.

Según la información provista por el gerente de la empresa, Pierre Dijou, la manifestación se da por el caso de un hombre que decidió desvincularse de la empresa hace varios meses.

"Hay un reclamo de un exempleado que está judicializado y no sé porque el gremio está acá si es una situación judicial y no gremial, están reclamando algo que no le corresponde", aseguró Pierre Dijou.

Además, dijo: "La persona por la que están reclamando no quiere trabajar más en la empresa, es entendible si desea una reincorporación, pero no es así",

En cuanto al gremio, el gerente comentó que la arenera posee 40 empleados y el SOMU es "solamente representante de dos trabajadores".

"Dos meses y medio me dejó esta gente sin trabajar, no aceptan negativas, no entienden, creen que están por encima de la ley y los reglamentos", concluyó Dijou.