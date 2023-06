“César prendió fuego la valija”: la declaración de uno de los imputados

José Gustavo Obregón es considerado uno de los asistentes más estrechos del clan Sena: también es uno de los siete imputados por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco. Y en las últimas horas se filtraron sus declaraciones.

Se trata del chofer de máxima confianza de los líderes piqueteros, quien brindó ante la Justicia local detalles de cómo habrían descartado las pertenencias de la víctima. “César prendió fuego la valija”, apuntó.

“Llegamos a las 20:30 aproximadamente a la casa de César (Sena) y él baja e ingresa al domicilio. Al ratito sale con un bolso o valija —no recuerdo bien— y una mochila. Era una valija que creo que tenía manija —no recuerdo color— y no sé si tenía rueditas. Pusimos en el asiento de atrás de mi auto tanto la mochila como la valija. Subimos al auto y César me dice: ‘Vamos al barrio’. Llegamos al barrio y en la última calle asfaltada del barrio, que se llama Colo —sería la San Martín, la que sigue—. César me dice: ‘Frená acá’. Se bajó y ahí en la banquina nomas, se baja César: bajó la mochila y la valija y ahí nomás prendió fuego con un encendedor, bien al lado del cordón. Habrá tardado cinco minutos”, detalló Obregón sobre lo ocurrido el martes 6 de junio por noche, pasadas las 20.

Vale recordar que la última imagen de Cecilia Strzyzowski con vida data del 2 de junio a las 9.15, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a su pareja César Sena. No hay registro fílmico de su salida. El caso, que originalmente se investigaba como “desaparición de persona”, días más tarde cambió la carátula a “Femicidio”.

Infobae