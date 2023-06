Un grupo correntino protagonizará un espectáculo en Resistencia

Por primera vez en Resistencia, Chaco, el grupo correntino Liberdrag se presentará en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear esquina Mitre) por el Día Internacional del Orgullo Lgbtiq+. El evento se realizará el próximo jueves 29, de 17 a 23.

Además del espectáculo del primer club drag de Corrientes, se prevé la instalación de una posta de información sanitaria, con testeo gratuito de VIH y vacunas, y feria.

Liberdrag viene de protagonizar este año el cierre de la 5ª Edición de ArteCo 2023, con el objetivo de abrir un espacio para mostrar el arte drag que estaba escondido en la zona. “Liberdrag es un espacio, una familia, es un lugar de liberación donde la gente puede sentirse tal cual es - libre”, explicó Esteban, uno de sus integrantes.

Desde el primer día de la 5ª Edición de ArteCo Liberdrag Club recorrió la ex Usina Eléctrica de Corrientes.

“El arte es el medio por el cual estamos entrando y llegando a la sociedad. El arte a toda persona siempre le interpela en su vida. Hemos pasado por la pandemia y sin el arte hubiera sido imposible soportar ese aislamiento. Quién no escuchó una canción, quién no miró una película o no leyó un libro. El arte está presente en las personas y a través del arte solo es posible un cambio social. Aún falta que nos escuchen, queda un camino por recorrer pero lo estamos transitando”, agregó Esteban.