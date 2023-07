Inauguraron una cancha de hockey y nueva iluminación en el Club Pay Ubre de Mercedes

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, encabezó ayer el corte de cinta del campo de hockey e iluminación del Club Pay Ubre de Mercedes donde también hizo entrega de indumentaria para el establecimiento deportivo.

En ese escenario, Valdés señaló que esta obra “es producto del esfuerzo, organización y trabajo, y tiene que ver con una visión que tenemos respecto de un deporte que por ahí muchos no conocen”. Remarcó que Argentina es una de las grandes jugadoras de hockey del mundo y “tiene su semillero en varios casos en el hockey del interior del país”.

Añadió que “hicimos una apuesta grande para poder proyectar y expandir este deporte, que en Corrientes por cierto tiene muy buen nivel” dijo. Afirmó que “nos faltaba infraestructura, ya que hoy una cancha de estas cuesta 140 millones de pesos, totalmente acondicionada y con iluminación”. Por otra parte, realizó una entrega de equipamientos tecnológicos en una institución de la localidad. Luego se dirigió hasta el Club Apinta –lugar que fue habilitado– para encabezar la entrega de bienes de capital a 13 emprendedores de la zona.

Entrega. Beneficiarios de “Emprendedores Somos Todos”

El Gobernador dijo a los emprendedores beneficiados, de “Emprendedores Somos Todos” que “este programa está destinado a darle un envión a lo que ustedes vienen haciendo”. Instó “a no bajar los brazos”. “Si no les va bien en este emprendimiento, no se decaigan y sigan emprendiendo en otras cosas”, remarcó.

(WA)