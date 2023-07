Insólito mensaje de la Junta Electoral: “No se pondrán multas por no ir a votar”

Los ciudadanos de Córdoba Capital deberán volver a las urnas para votar intendente y otras autoridades municipales. Lo harán justamente tras las elecciones provinciales que coronaron -a fines de junio- al actual mandatario del municipio, Martín Llaryora, como próximo gobernador de la provincia. Pero en las horas previas a la votación, la Junta Electoral de la municipalidad capitalina publicó una solicitada que generó polémica por un mensaje que, según críticas de la oposición, “incita a no votar”.

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (no se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado -a horas de las elecciones de mañana- y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

Vale recordar que este domingo los electores acudirán a las urnas para elegir intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, 5 vocales titulares y 5 suplentes del Tribunal de Cuentas.

Se presentarán, en tanto, 11 fórmulas para la intendencia. Desde el peronismo se apuesta a que Daniel Passerini -el actual viceintendente- sea quien suceda a Martín Llaryora por Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el candidato respaldado por Juntos por el Cambio es el diputado nacional y presidente del Bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo.