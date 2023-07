Atacaron a tiros el barrio en el que un candidato a gobernador estaba reunido con vecinos

Un hecho de violencia sacudió el último tramo de la campaña de Chubut, a 10 días de las elecciones a gobernador. Cuando el candidato peronista Juan Pablo Luque (Arriba Chubut) visitaba el barrio Planta de Gas, en Trelew, varias personas comenzaron a arrojar piedras y a disparar en las inmediaciones del local en el que se encontraba el dirigente junto con un grupo de vecinos.

Luque responsabilizó al intendente de Trelew, el peronista Adrián Maderna, y a Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, competidor en la carrera por la gobernación, que respondió que él nada había tenido que ver. Torres apuntó contra el sindicato de Camioneros y contra la Uocra (en las imágenes se ve a un hombre con un arma y una campera que dice Uocra) y dijo que “no hace mucho, la fórmula Luque y Sastre [Ricardo, vicegobernador y candidato a vice de Luque] ostentaron el acompañamiento de la Uocra, que también tuvo participación en el hecho de Trelew”.

El ataque comenzó luego de que una mujer ingresara al lugar donde estaba Luque con un cuchillo y amenazara a los presentes. Un instante después, se inició una balacera al rededor del local, que quedó registrada en fotos y videos que ahora están a disposición de la Justicia, según indicó Luque en una conferencia de prensa.

“A nosotros nos fortalece esto, no nos amedrenta. Pero no vamos a dejar a la ciudad en estas condiciones. Sabíamos lo que ocurría en la ciudad de Trelew, pero no nos imaginábamos que el nivel de violencia era de este nivel”, señaló el también intendente de Comodoro Rivadavia.