La foto de la China Suárez, Pampita y Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Amancio

Una vez más, Eugenia “la China” Suárez dejó al descubierto el gran vínculo que mantiene con Carolina “Pampita” Ardohain al compartir una foto donde se la ve en el cumpleaños que le organizó a Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña (y que fue parte de la celebración), con quien también tiene a Magnolia.

En la postal que Eugenia plasmó en Instagram Stories se la ve muy sonriente rodeada de sus seres queridos y, en uno de los costados, aparece Pampita (que tiene e Bautista, Benicio y Beltrán, frutos de su anterior matrimonio con Vicuña) con sus pequeños, quienes no se quisieron perder el festejo de su hermanito.

“Gracias”, escribió la China con un emoji de un corazoncito, en la postal que despertó la ternura de sus seguidores, donde también se la ve a Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, y otros amiguitos y seres queridos de la actriz y cantante.

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI PODRÍA SER AMIGA DE CHINA SUÁREZ

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez logró mantener un clima de paz y armonía lejos de cualquier escándalo desde que lograron armar una familia ensamblada.

Así lo dejó en claro Pampita, después de que Eugenia se convirtiera en noticia por un video que subió a las redes donde se ve a sus vestuaristas cantando una particular canción desde un motorhome:

“Para mí, Eugenia es parte de mi familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémicas con ella con ningún tema”, expresó la modelo en una nota que dio a Intrusos.

“A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al 100 por 100 sobre lo que la otra persona necesita”, agregó. Y siguió: “Está incluida en mi familia. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación. Hay una cosa de lo que es la fantasía en el afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día”.

Por último, ante la pregunta sobre si podría ser amiga de la China, la entrevistada cerró, sincera: “Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratamos de que ellos estén unidos lo máximo posible”.

(Fuente: Ciudad Magazine)