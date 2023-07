El estremecedor relato del correntino Jara, uno de los amenazados por la barra de Vélez

Vélez Sarsfield volvió a sufrir una durísima derrota. Por la última fecha de la Liga Profesional, el Fortín cayó como visitante ante Huracán, un rival directo por la permanencia, y los ánimos volvieron a ser de los más caldeados en la Villa Olímpica, a tal punto que cuando el plantel regresó del estadio Tomás Adolfo Ducó, sufrió una visita violenta de parte de la barrabrava del club.

Según periodistas partidarios, uno de los que sufrió amenazas fue el correntino Leonardo Jara.

Agustín Palacios fue uno de los primeros periodistas partidarios que dio a conocer la palabra de uno de los jugadores agredidos.

Jara, de 32 años, detalló la repudiable agresión sufrida fuera de la Villa Olímpica."Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y me iban a pegar un par de tiros en las patas”, escribió el productor del programa radial Vélez a Fondo.

Y agregó: “Asegura haber visto a los agresores “al menos 7 veces en el predio en el último mes” y que, por otra parte, habrían agredido al personal de seguridad para ingresar por la fuerza a la VO” (Villa Olímpica).

En la misma tónica, el periodista Pablo Carrozza, agregó: “El plantel de Vélez asegura que la CD liberó la zona para que los barras ingresaran a la Villa Olímpica a apretar a los jugadores. Castro (18 años) y Prestianni (17 años) recibieron un cachetazo cada uno. Además patearon algunos autos. Hay varios juveniles que buscan rescindir sus contratos”. En tanto, Gianluca Poggi fue quien confirmó que “Gianluca Prestianni es uno de los jugadores que pidió irse de Vélez. Juan Ignacio Méndez también”. A mediados del mes pasado, algunos simpatizantes se habían dirigido al entrenamiento en la Villa Olímpica para manifestar su bronca.

A propósito de esta gravísima agresión, el entrenador Sebastián Méndez les habría manifestado a los dirigentes que hasta que no garanticen la seguridad en la Villa Olímpica el plantel no volverá a entrenarse. En tanto, en lo estrictamente futbolístico, el Gallego fue muy crítico por el desempeño ante Huracán: “En estos partidos el equipo retrocedió. No jugamos hoy con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos”.

