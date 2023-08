Asesinaron a un médico cirujano para robarle el auto en Morón

Un médico cirujano fue asesinado de un balazo de una pistola calibre 9mm. en la cabeza frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón. Los autores del crimen son delincuentes que le robaron el auto y se fugaron, informaron ayer fuentes judiciales y policiales a la prensa.

“Me lo mataron peor que a un perro, no hay palabra, no hay nada que pueda darme un consuelo, y hoy me tocó, yo pensé que nunca me iba a tocar esto, porque yo me crié en la calle, se muchos movimientos, todo, pero él era inocente, indefenso, no tenía maldad”, dijo esta noche un hermano de la víctima a Telenoche.

El hecho se registró alrededor de las 17, en la calle Lanús al 3500, enfrente del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada", de dicha localidad de la zona oeste del conurbano, donde la víctima, identificada por la Justicia como Juan Carlos Cruz (52), retiraba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que, en esas circunstancias Cruz, que se desempeñaba como jefe del servicio de emergencias en el hospital Carrillo de Ciudadela, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

En esa situación, los asaltantes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.