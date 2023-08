Taraguy logró el tercer puesto y jugará para ingresar al Torneo del Interior

Más Info

Taraguy 28

Emiliano Gómez Coll

Lucas Gimenez

Fernando Hospital

Joaquín Gómez

Gonzalo Cinat

Alejandro Gallardo

Bautista Carbo

Guillermo Abeledo

Augusto Cordova

Ignacio Meabe

Valentino Fey

Juan P. Sena

Agustín De La Vega

Juan Fernández

Rafael Rosco

DT: Diego Cuenya

Sixty 15

Juan Zabala

Alejandro Temperini

Víctor Galarza

Lisandro Cabezas

Horacio Ybarra

Sebastián Romero

Joaquín Catalina

Nicolás Colussi

Bruno Carlisi

Atilio Lotero

Martín Sívori

Julio Pineda

A. Ferrazzano

Santiago Muñoz

Antonino Temperini

DT: Diego Brias

Progresión: PT 4’ try de Pineda convertido porCarlissi (S), 15’ try Fey (T), 27’ penal Carlissi (S). ST: 6’ penal I. Meabe (T), 12’ try Gallardo convertido por I. Meabe (T), 20’ try de Fey convertido por Meabe (T), 30’ y 34’ penales de I. Meabe (T) y 40’ try Ferrazano (S).

Cambios:ST 7’ Yamil Zurita por Alejandro Temperini y Tiziano Fernández por Carlissi (S); 12’ Enzo Ramírez por Romero (S) y 17’ José Aguado por Antonino Temperini (S); 20’ Lautaro Ibarra por Sena (T); 23’ Juan Martín Meabe por Cordova (T), Facundo Silva por Gómez (T), Benjamín Chapresto por Cinat (T) y Agustín Sosa por Abeledo (T); 35’ Agustín Payes por Giménez (T), Facundo Martínez por Hospiatl (H) e Ignacio Ivancovich por Carbo (T).

Amonestados: PT 25’ Hospital (T). ST 23’ De la Vega (T), 25’ Fey (T) y 30’ Juan M. Meabe (T).

Cancha:Taraguy Rugby Club

Árbitro:Maximiliano Busaniche (Formosa).